¡Un partido decisivo en la temporada! Manchester City vs. Real Madrid se miden EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV por la vuelta de las ‘semis’ de Champions League. Depor te ofrece el minuto a minuto más completo y también las incidencias del compromiso. No te lo puedes perder. El encuentro se disputará en el Etihad Stadium desde las 14:00 horas (horario en Perú y Colombia) y será transmitido por las señales de ESPN, STAR Plus y Futbol Libre TV.

El equipo dirigido por Pep Guardiola define en casa una eliminatoria complicada. El entrenador catalán sabe que para derrotar al Real Madrid necesita hacer un partido que roce la perfección. Al “Rey de Europa” tiene que golpearlo muchas veces para que caiga a la lona y ya no pueda levantarse. Así lo dejó claro en la rueda de prensa previa al encuentro.

“Esta competición siempre la afronto pensando en lo que podemos hacer nosotros. Evidentemente, conocemos al Madrid. Pero eso no significa que lo vayamos a controlar”, comentó sobre el partido de vuelta. “No sé por qué el Madrid es superior en Champions. Pero diría que porque siempre tenían jugadores de altísimo nivel”, añadió.

Guardiola está a unos partidos de conseguir un histórico triplete con el Manchester City. “Mi herencia ya es excepcional aquí, ¿no? Ya sabemos la importancia de la Champions, sí. Pero hay que vivirlo disfrutando del momento. Tenemos una suerte increíble de estar aquí. Está en nuestras manos, no dependemos de nada excepcional, sólo hay que ganar un partido”, apuntó.

Cabe destacar que los ‘citizens’ llegan a este partido con un invicto de 22 encuentros. No pierden desde el pasado 5 de febrero, cuando cayó por 0-1 ante Tottenham por la Premier League. Aunque no lo quiere admitir, Guardiola sabe que es favorito. De todas formas, no puede confiarse porque el Real Madrid tiene muchas vidas en la Champions.

Manchester City vs. Real Madrid: horarios del partido

Perú: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Argentina: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Chile: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Brasil: 4:00 p.m.

4:00 p.m. España: 7:00 p.m.

Carlo Ancelotti, quien ha ganado la Champions con el Milan y el Real Madrid, es consciente de que el partido en el Etihad será complicado, pero tiene la ilusión de conseguir el pase a la gran final. El cuadro ‘blanco’ llega a este duelo tras derrotar por 1-0 al Getafe y tras ganar la Copa del Rey ante Osasuna (2-1).

“Estoy muy tranquilo, ilusionado y con fe. Mañana conozco la sensación y tendré malas sensaciones: que va a marcar Haaland, que va a hacer un gol De Bruyne desde fuera... Tendré que pensar en los regates de Vini, en que Karim va a marcar... No es nada sencillo llegar hasta aquí y lo vamos a disfrutar”, apuntó el italiano en rueda de prensa.

Acerca del éxito del Madrid en la Copa de Europa, Ancelotti resaltó: “No es sencillo explicarlo, pero creo que la Champions es especial por la historia de las primeras cinco Copas de Europa. Para todos, para los jugadores y para los trabajadores es muy importante la Copa de Europa. Lo importante es que el club ha mantenido vida la historia de Di Stéfano, Gento y Amancio”.

¿Dónde ver el Manchester City vs. Real Madrid?

Este partido entre Manchester City y Real Madrid será transmitido por la señales de ESPN y FOX Sports, que estarán disponibles para toda América Latina. Si te encuentras en España, podrás seguirlo por Movistar Liga de Campeones. En caso estés en México, tu alternativa será HBO Max. Finalmente, si prefieres verlo por algún servicio de streaming, Star Plus es tu mejor opción. Recuerda que en Depor también podrás seguir el compromiso.

Manchester City vs. Real Madrid: alineaciones probables

Manchester City: Ederson; Walker, Días, Stones, Akanji; Rodri, Kevin de Bruyne, Gundogan; Bernardo Silva, Grealish, Haaland.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Rudiger, Alaba; Camavinga, Kroos, Modric; Rodrygo, Vinicius, Benzema.

¿Dónde se jugará el Manchester City vs. Real Madrid?





