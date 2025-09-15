La espera terminó. El himno de la UEFA Champions League 2025-2026 vuelve a sonar esta semana, marcando el inicio del camino hacia la ‘Orejona’. La primera jornada enfrentará a campeones históricos y finalistas recientes de las principales ligas de España, Francia, Alemania e Italia en una serie de duelos imperdibles.

El telón se abre con el Arsenal visitando al Athletic Club en el mítico San Mamés. Semifinalistas de la edición pasada, donde eliminaron al Real Madrid, los ‘Gunners’ llegan en un buen estado de forma, con 9 goles en 4 partidos de Premier League. El desafío es para el Athletic, que regresa a la élite europea tras una década y buscará la revancha del reciente amistoso que favoreció 3-0 a los ingleses.

Para Betano, Arsenal tiene un 54% de probabilidad de triunfo (cuota 1.80), frente al 19% del Athletic Club (cuota 5.20).

El rey de la competición, el Real Madrid, que la temporada pasada cayó en cuartos de final, debuta en el Bernabéu ante el Olympique de Marsella. Los franceses la tienen difícil: enfrentan a un Madrid con un récord de diez partidos sin perder de local. Los blancos nunca han caído en casa ante un club francés en Champions.

Para Betano, Real Madrid tiene un 70% de probabilidad de triunfo (cuota 1.39), frente al 13% del Marsella (cuota 7.70).

El miércoles 17, el campeón vigente, PSG, inicia la defensa de su corona en casa contra un aguerrido Atalanta. El equipo de Luis Enrique llega en un momento inmejorable, con cuatro victorias al hilo en la Ligue 1 y manteniendo la base que lo llevó a la gloria. Los italianos, aunque vienen de golear en la Serie A, enfrentan la difícil tarea de superar al campeón en el Parc des Princes.

Para Betano, PSG tiene un 65% de probabilidad de triunfo (cuota 1.47), frente al 15% de Atalanta (cuota 6.20).

En Ámsterdam, el subcampeón Inter de Milán buscará recuperarse de la final perdida con un triunfo de visita ante el Ajax. Los italianos necesitan revertir un mal inicio en la Serie A, donde acumulan dos derrotas consecutivas, pero el historial los favorece al mantenerse invictos en sus últimos tres duelos contra el equipo neerlandés.

Para Betano, Inter tiene un 52% de probabilidad de triunfo (cuota 1.82), frente a 23% de Ajax (cuota 4.15).

La jornada presenta también un vibrante choque entre Alemania e Inglaterra: el Bayern Múnich recibe al Chelsea en el Allianz Arena. Los bávaros, eliminados en cuartos de final la edición pasada, buscarán empezar con fuerza. Su poderío ofensivo es abrumador, con 19 goles en sus últimos 5 partidos locales, y la historia reciente los favorece claramente sobre un Chelsea que llega invicto en la Premier League.

Para Betano, Bayern tiene un 58% de probabilidad de triunfo (cuota 1.65), frente al 20% del Chelsea (cuota 4.65).

Finalmente, la jornada presenta al Barcelona en su misión por conquistar la ‘Orejona’ que se le escapó en una dramática semifinal la temporada pasada. El vigente campeón español viaja a Inglaterra para enfrentar al Newcastle en St. James’ Park. Los azulgranas llegan invictos en LaLiga y tras una contundente goleada 6-0 al Valencia, mientras que el Newcastle muestra un presente más irregular en la Premier League. El Barça buscará su cuarta victoria consecutiva sobre el equipo inglés.

Para Betano, Barcelona tiene un 41% de probabilidad de triunfo (cuota 2.35), frente al 34% del Newcastle (cuota 2.82).