vs. (0-1) jugaron el miércoles 5 de agosto en el Kai Tak Stadium de Hong Kong, por un amistoso internacional de pretemporada. ¿En qué canales se vio la transmisión? En Latinoamérica, el encuentro se pudo seguir a través de la señal de Claro Sports por YouTube. También por la señal de Pluto TV. Ojo, no debiste buscarlo por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirata que no recomendamos. ¿A qué hora inició? A las 6:30 a.m. en Perú, Colombia y Ecuador; 5:30 a.m. en México; 8:30 a.m. en Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Chile; y 1:30 p.m. en España.

Chelsea vs. Juventus se enfrentan con transmisión de Claro Sports (Video: Chelsea)
Chelsea vs. Juventus se enfrentan con transmisión de Claro Sports (Video: Chelsea)
SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

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