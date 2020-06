Manchester City visita a Chelsea por la fecha 31 de la Premier League en Stamford Bridge, donde no solo estará centrada la atención de ‘cityzens’ y ‘blues’. Liverpool se consagrará campeón de Inglaterra después de 30 años si los dirigidos por Pep Guardiola no ganan fuera de casa.

El encuentro se disputará este jueves, desde las 2:15 de la tarde (hora peruana), en Londres. La transmisión estará a cargo de ESPN 2.

Chelsea vs. Manchester City | Horarios:

14:15 horas - Perú, México Ecuador, Colombia

15:15 horas - Venezuela, Bolivia, Chile, Paraguay, Estados Unidos (Miami)

16:15 horas - Argentina, Uruguay, Brasil

20:15 horas - Reino Unido

21:15 horas - España, Alemania, Italia, Francia

El entrenador conjunto celeste anunció en la víspera que rotaría a sus jugadores para dar prioridad a la Copa de Inglaterra, en la que su equipo juega el domingo ante Newcastle.

“No podemos negar que nuestra mirada está puesta en el partido de Newcastle (cuartos de la Copa de Inglaterra, el domingo). Es una final para nosotros”, señaló Guardiola.

A 20 puntos del Liverpool en la Premier League, Manchester City tiene imposible ganar el título por tercer año consecutivo.

Los Reds golearon 4-0 al Crystal Palace y si el City no gana en Stamford Bridge, el vigente campeón europeo (Champions) reconquistará el campeonato inglés luego de 30 largos años.

“Debemos ir día a día, partido por partido, para llegar a los dos encuentros más importantes en el periodo que viene, Newcastle y sobre todo Madrid”, señaló sobre la vuelta de octavos de Champions que jugará el City a principios de agosto, tras ganar 2-1 en la capital española.

Los ‘cityzens’ presentan una regularidad impresionante desde la reanudación de la Premier League tras más de tres meses de suspensión por la pandemia de COVID-19, con victorias contundentes ante Arsenal (3-0) y Burnley (5-0).

"Pero el equipo no está preparado físicamente para jugar 90 minutos cada tres días. No ocurrirá", señaló Guardiola, haciendo referencia a que irá rotando en su once titular.

La lesión de Sergio Agüero, operado de la rodilla izquierda este miércoles en Barcelona, fue un aviso importante. El argentino puede que no vuelva a jugar en las competiciones nacionales este curso, pero llegaría para la Champions en agosto.