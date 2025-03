Mientras algunas selecciones ya tienen casi asegurado su boleto en el próximo Mundial, otras pelean por alcanzar el séptimo lugar que otorga un cupo al repechaje. Ese es el caso de Chile, que este martes recibe a Ecuador en la ciudad de Santiago por la fecha 14 de las Eliminatorias 2026 y no tiene margen de error. La ‘Roja’, última en la tabla de posiciones, está obligada a ganar y quien da la cara en un momento así es Arturo Vidal, principal referente de este equipo.

Precisamente, el volante salió a declarar en rueda de prensa, luego del entrenamiento de Chile en el Juan Pinto Durán. Y si bien la actitud del futbolista fue positiva de cara al partido del martes, hubo una pregunta que generó su evidente molestia frente a las cámaras.

“¿Quién crees que es el mayor responsable del momento de la ‘Roja’? ¿El DT? ¿Los jugadores? Se ha comentado de los cambios, las citaciones y los nombres que están y no están”, le preguntaron a Vidal, quien escuchó atentamente el cuestionamiento para responder a su estilo: directo y sin tapujos.

👀🇨🇱 "TENEMOS UNA REVANCHA CON ECUADOR 🇪🇨"



Arturo Vidal habló sobre el compromiso de este martes en Eliminatorias y aseguró que quieren quedarse con los 3 puntos en casa.



🎥 @Informadores_ec pic.twitter.com/18Qg1c3NGn — StudioFútbol ⚽ (@StudioFutbol) March 23, 2025

“Yo creo que es una pregunta que no tiene nada que ver con lo que me interesa a mí en la selección. ¿Cómo te voy a decir quién es el responsable?”, expresó el mediocampista chileno en un primer momento. Luego, agregó: “la selección es de muchos jugadores, de muchos entrenadores que han pasado, entonces es una pregunta que no tiene nada que ver con lo que tenemos por delante”.

Aunque no lo mencionó, Vidal hizo entender que la pregunta fue desafortunada. Como se sabe, Chile está a puertas de un partido importante contra Ecuador, donde jugará su última chance de pelear por el repechaje al Mundial 2026. Y lo único que le sirve es ganar de local ante una Ecuador que está segundo en las Eliminatorias y tiene un pie y medio en la cita mundialista.

“Tenemos un partido a muerte y tú me preguntas una cosa nada que ver con esto. Pregúntalo cuando terminen las eliminatorias o al principio, que es más fácil, pero nosotros estamos concentrados en el martes, en sacar los tres puntos. Después verá la gente que sabe, la que está a cargo, quién es el responsable. Pero ahora estamos todos metidos y concentrados en lo que pueda pasar el martes”, sentenció Vidal.

Arturo Vidal regresó a la Selección de Chile. (Foto: AFP)





¿Cuándo volverá a jugar Chile?

Luego de caer ante Paraguay por 1-0 en Asunción, la Selección Chilena volverá a tener actividad la próxima semana cuando reciba a Ecuador, por la jornada 14 de las Eliminatorias 2026. Dicho compromiso se disputará el martes 25 de marzo desde las 7:00 p.m. (horario peruano, con dos horaa más en Chile) y tendrá lugar en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de Movistar Deportes, que cuenta con los derechos televisivos de las Eliminatorias Sudamericanas para la señal de cable, en su versión de streaming de MovistarPlay. Además, en suelo chileno se podrá ver por TNT Sports mientras que en Ecuador se verá en El Canal del Fútbol. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en la web de Depor.