Este martes, por la fecha 10 de las Eliminatorias 2026, la Selección de Chile perdió -otra vez- 4-0 contra Colombia en Barranquilla. Esta derrota es dolorosa, ya que mantiene a la Roja en el último lugar con solo 5 puntos, cerrando así esta jornada doble en una situación complicada. El terrible momento que vive el equipo mapocho parece ser un desafío difícil de manejar para Ricardo Gareca, quien, hasta la fecha, no consigue una victoria en partidos oficiales. Uno de los más atentos a este duelo fue Arturo Vidal, quien expresó su enojo por la goleada. A través de su canal ‘Kick’, el ‘Rey’ reclamó la falta de entrega de sus compatriotas y también pidió la salida del ‘Tigre’, afirmando que, con su regreso, la clasificación al próximo Mundial 2026 sería un hecho.

Previo a la goleada, con los tantos de Davinson Sánchez, Luis Díaz, Jhon Durán y Luis Sinisterra al final del partido, los cafeteros hundieron a Chile, lo que evidenció el enojo de Vidal. “¿Qué dirá el presidente sobre esto (por la derrota)? Si ustedes fueron los que apresuraron siempre”, indicó. “No puedo creerlo. Encima les sale todo, nos pasa todo”, manifestó el volante de Colo Colo.

“Era un partido difícil, pero se podría hacer algo mejor. Ya ni ganas de hablar...”, precisó el excapitán de la Roja que se mostró ofuscado por el resultado de su selección. Cuando el comentarista deportivo se refirió al planteamiento de Ricardo Gareca en el enfrentamiento, el futbolista manifestó lo siguiente. “Estas cosas duelen. Si yo vuelvo, estoy seguro, y vuelven algunos más, estoy seguro que esto se puede. Matemáticamente esto se puede pelear”, dijo.

“Tenemos buenos jugadores en el equipo, pero son jugadores que les falta madurar un poquito pero tienen buena calidad. Son rápidos; buenos. Porque tenemos buen arquero, buena defensa, volantes, pero nos falta eso. Me gustaría hablar con algún entrenador para entender todo esto”, añadió el ‘King’, refiriéndose al engranaje que ayudaría al equipo chileno a volver a su mejor nivel.

Por otro lado, uno de los primeros momentos en los que Vidal comenzó a mostrar su enojo fue tras el 1-0 de Sánchez, donde hizo hincapié en la falta de concentración del equipo en las jugadas a balón parado. “Si les dije que las pelotas paradas son los brigios estos culiados, a esos huevos no hay que dejarlos, no hay que dejar que se acerquen al área, en un choque , chao”, comentó Vidal.

“Vos no me digáis que me duele el alma, me dolió todo, y lo vas a celebrar, delincuente, no lo puedes celebrar si te pegó en la cabeza, qué delincuente”, expresó el volante. Asimismo, también destacó el nivel mostrado por James Rodríguez en el duelo. “Eso es lo que molesta acá en Chile, cuando dicen ‘ya están grandes’. Mirá a James cómo juega, tranquilamente trotando. Yo lo tuve a James en Bayern y era una máquina, corría y metía. Ahora toca y se mueve, y cuando la tiene te la da como con la mano. Él no necesita correr ni acelerar, necesita tener la pelota y hace jugar a los demás. Eso dije yo, a James hay que marcar”, resaltó.





Ricardo Gareca le abrió las puertas a Arturo Vidal para regresar, ¿qué dijo el ‘Rey’?

En su última conferencia de prensa, el Ricardo Gareca habló sobre el futbolista de Colo Colo y aseguró que no descarta llamar al ex Barcelona y Bayern Múnich en los próximos partidos de Chile. “Vidal tiene las puertas abiertas. No me importa a mí, son opiniones. Todo el mundo que quiera integrar la selección tiene las puertas abiertas y en cualquier momento podría llegar a ser convocado”, indicó al respecto.

Tras escuchar estas palabras, el ‘Rey Arturo’ concedió una entrevista a varios medios de comunicación y expresó su descontento por el trabajo de Gareca al mando de la ‘Roja’. “Hay que cambiar el foco de la selección, que ese no es el problema. El problema es que el equipo anda mal y que el entrenador tiene que mostrar un poco más en los partidos que vienen para poder pelear por clasificar al Mundial”, manifestó.

Vidal destacó que, aunque Chile tiene posibilidades de clasificar a la Copa del Mundo, es fundamental obtener un buen resultado este martes ante Colombia en el calor de Barranquilla. “Es difícil, así como está la cosa no sé. Vamos a ver qué pasa contra Colombia, ojalá que muestren algo mejor, que el equipo se suelte, que empiece a jugar, que tenga una idea de juego y puedan sacar los tres puntos”, comentó. Además, subrayó que, si no se logran resultados, “los que mandan van a tener que tomar una decisión porque todavía se puede hacer algo”.

Arturo también consideró que la Federación de Fútbol de Chile debería evaluar un cambio de técnico si la selección no obtiene un resultado favorable contra los ‘Cafeteros’. “Esa decisión (la salida de Gareca) no la tomo yo, pero si no se gana contra Colombia, ojalá que el presidente (Pablo Milad) piense bien lo que viene, porque todavía hay opciones para clasificar al Mundial”, añadió el mediocampista. Finalmente, el excapitán de la Roja dejó claro que no participará en este proceso clasificatorio mientras Gareca continúe al mando. “En este proceso no. Si hay otro seguramente estaré ahí y lo daré todo para clasificar al Mundial”, concluyó, reflejando su postura firme sobre la situación actual del equipo.





