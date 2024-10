Este martes, Chile sufrió una de sus peores derrotas en la historia de las Eliminatorias Sudamericanas. El equipo de Ricardo Gareca fue superado ampliamente por Colombia y cayó por 4-0 en el infierno de Barranquilla. De esta forma, sigue en el fondo de la tabla de posiciones. Luego del partido, en conferencia de prensa, el ‘Tigre’ fue consultado por su continuidad al mando de la ‘Roja’, y destacó que en estos momentos no puede tomar una decisión porque necesita tranquilizarse. Además, comentó que el proceso se ha complicado por lesiones y suspensiones, pero confía en que todavía se puede revertir esta situación.

La Selección Chilena cosechó dos derrotas en la fecha doble de octubre (ante Brasil y Colombia) y cada vez tiene menos chances de clasificar a la próxima Copa del Mundo. El entrenador argentino se mostró afectado por la dolorosa caída en suelo colombiano. “A nosotros nos duele más aún el resultado, pues Colombia nos superó en todos los aspectos y eso hay que reconocerlo”, fueron sus primeras palabras.

“No puedo dar una respuesta concreta. Pero no estoy acostumbrado a tomar decisiones en caliente. Quiero pensar. Es un proceso difícil. Complicado. Pero hoy no puedo tomar una decisión. Necesito tranquilizarme. Hay tiempo. Pero todo lo que tenga que ver con abandonar el cargo, no estoy en condiciones de manifestárselos”, agregó el extécnico de la Selección Peruana.

Gareca asumió las responsabilidad y dio detalles de su proceso en la ‘Roja’. “La responsabilidad mayor es mía. Hay un montón de cosas que se no se dieron en el partido y eso es responsabilidad mía. Eso me lleva a reflexionar. Nunca me quedo con una imagen, también con lo que puedo analizar. Este proceso ha sido traumático por lesiones y suspensiones. Los muchachos intentan dar todo lo que pueden, pero también debe haber otra cosa y eso lo debo analizar. Todos estábamos ilusionados en el inicio y de golpe todo se vino abajo”, indicó.

Ricardo hizo hincapié en que va a pensar en su continuidad. “Es la primera vez que digo que voy a reflexionar. Y se van a cortando los tiempos, hoy iniciamos la segunda rueda. No puedo ocultar la realidad. Quizás la dirigencia también debe pensar y reflexionar. Debo tomarme el tiempo para saber si podemos revertir todo esto. No le puedo decir nada a la gente. La gente debe estar mal anímicamente y yo estoy bastante preocupado y por eso prefiero reflexionar”, sostuvo.





¿Qué se le viene a la Selección Chilena?

Chile tendrá que enfrentar a Perú en el Estadio Nacional de Lima, por la fecha 11 de las Eliminatorias al Mundial 2026. Este encuentro está pactado para jugarse el viernes 15 de noviembre desde las 8:30 p.m., en el horario de Perú, Ecuador y Colombia. Una fecha después, la ‘Roja’ de Ricardo Gareca se medirá con Venezuela en el Estadio Nacional de Santiago.

En estos momentos, el combinado chileno tiene solo cinco puntos y se ubica en la última casilla de la tabla de posiciones. Obtuvo un triunfo, dos empates y siete derrotas. Es uno de sus peores arranques en un proceso clasificatorio mundialista. Solo un milagro permitiría que la ‘Roja’ clasifique al Mundial México/Estados Unidos/Canadá 2026.





