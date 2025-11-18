Chilevisión (CHV) EN VIVO, para ver la transmisión del vs. EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING, en un nuevo amistoso internacional FIFA, a disputarse este martes 18 de noviembre del 2025 en el Estadio Olímpico Fish (Sochi, Rusia). En Chile, la otra opción para ver este encuentro estará disponible en ESPN, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus Premium. ¿Cuáles son los horarios para este encuentro? En suelo chileno, la programación señala que el duelo arrancará a las 2:00 p.m., mientras que en Perú a las 12:00 p.m. Ojo, el pueblo peruano podrá ver este choque por ATV (Canal 9), América TV (Canal 4) y Movistar Deportes (003 y 703 HD de Movistar TV).

Chilevisión EN VIVO, para ver la transmisión del Chile vs. Perú. (Video: La Bicolor)
Chilevisión EN VIVO, para ver la transmisión del Chile vs. Perú. (Video: La Bicolor)

TAGS RELACIONADOS