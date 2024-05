¡Clásico a la vista! U. de Chile y U. Católica se enfrentarán una vez más este sábado 18 de mayo en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, por la fecha 13 del Campeonato de Primera División de Chile 2024. Ambos equipos atraviesan un buen momento en el torneo; sin embargo, la ‘U’ lidera la tabla de posiciones. Una victoria de los ‘Camaratta’ les permitiría acercarse a la pelea por el título. El encuentro comenzará a las 4:30 p.m. (hora de Perú - una hora más tarde en Chile) y será transmitido de forma gratuita por TNT Sports y Estadio TNT Sports. No te pierdas toda la información sobre la programación y los canales autorizados para este emocionante partido.

El partido más destacado de la decimotercera jornada del campeonato de primera división del fútbol chileno será el enfrentamiento entre Universidad de Chile y Universidad Católica. Esta esperada confrontación está marcada por una intensa rivalidad entre ambos equipos. Se espera que sea un emocionante espectáculo de principio a fin, ya que ambos equipos están decididos a no dejar escapar ningún punto ante su adversario.

Ambos equipos buscan extender sus buenas rachas en la Primera División. Los visitantes esperan lograr su cuarta victoria consecutiva, mientras que los locales mantienen un invicto en sus últimos 12 partidos. Universidad de Chile lidera la tabla con 28 puntos, con una ventaja de cinco unidades sobre Deportes Iquique después de 12 partidos. En su último partido, la ‘U’ venció por 3-1 a Unión La Calera en el Estadio Municipal Nicolás Chahuán Nazar, ampliando su racha invicta a 12 partidos.

Por otro lado, Universidad Católica viene de ganar por 3-2 como local ante O’Higgins, sumando así su tercera victoria consecutiva, lo que los sitúa en el quinto lugar con 21 puntos. El equipo dirigido por el entrenador Tiago Nunez atraviesa un buen momento, con seis victorias, tres empates y tres derrotas en lo que va de la temporada. Una victoria de los ‘Camaratta’ en el Estadio Nacional les permitiría acortar la brecha con la ‘Chile’ a solo cuatro puntos, con toda la segunda mitad de la temporada por delante.

En cuanto al historial reciente entre Universidad de Chile y Universidad Católica, en el último enfrentamiento disputado en la Primera División, Universidad de Chile se llevó la victoria con un marcador de 3-1 en el Estadio Santa Laura-Universidad SEK durante la temporada pasada. En ese partido, Leandro Fernández fue el protagonista al anotar dos goles para la ‘U’, mientras que Israel Poblete también contribuyó al marcador. Por otro lado, Gonzalo Tapia descontó para Católica. En los últimos seis partidos de liga, Universidad de Chile ha ganado tres y ha empatado otros tres, mientras que Universidad Católica ha ganado cinco y ha perdido uno.





¿A qué hora inicia U. de Chile vs. U. Católica?

Este enfrentamiento programado para el sábado 18 de mayo entre U. de Chile y U. Católica promete ser un partido a muerte. Si quieres ver este choque pero no sabes el horario de la programación, a continuación te lo indicamos. En Perú, Colombia y Ecuador comenzará a las 4:30 p.m., mientras que en Chile y Paraguay será a las 5:30 p.m. En Argentina y Uruguay el partido se transmitirá a las 6:30 p.m. ¡Recuerda que en Depor puedes seguir todas las incidencias de este cruce y de otras ligas! ¡No te lo pierdas!





¿En qué canal TV ver U. de Chile vs. U. Católica?

Si no quieres perderte este emocionante choque entre U. de Chile y U. Católica por el Campeonato de Primera División pero no sabes en qué canales verlo, en Depor te compartimos dónde se transmitirá en vivo y de forma gratuita: TNT Sports y Estadio TNT Sports serán los medios que pasarán el Clásico chileno. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata.





¿En dónde jugarán U. de Chile vs. U. Católica?

U. de Chile vs. U. Católica se enfrentarán este sábado 16 de mayo por la fecha 13 del fútbol chileno en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos. Este estadio es el principal recinto deportivo de Chile, ubicado en el Parque Deportivo Estadio Nacional, un complejo multidisciplinario con una extensión de cerca de 64 hectáreas, en la comuna de Ñuñoa, en la ciudad de Santiago. El complejo deportivo tiene una capacidad para 48.665 espectadores.

El Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, ubicado en la comuna Ñuñoa, tiene una capacidad para 49 mil espectadores. (Foto: Agencias).





