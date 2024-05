Ricardo Gareca, entrenador de la Selección Chilena, está preparándose para la Copa América de Estados Unidos. Este martes, el ‘Tigre’, en una entrevista a TNT Sports, se refirió a los trabajos que ha estado realizando con la ‘Roja’; sin embargo, también contestó preguntas sobre sus hábitos en suelo chileno. El DT argentino no dudó en resultar la comida del país vecino, asegurando que “todo es rico” y que “se come muy bien”. Unas palabras que no han caído bien en la afición peruana, teniendo en cuenta que el exjugador vivió en Lima por muchos años.

El extécnico de la Selección Peruana fue consultado por su rutina y también por cómo le iba con la comida en Chile. Además, le preguntaron cuál era su plato favorito. Aunque no eligió uno en particular, el estratega de 66 años dio un mensaje positivo sobre la gastronomía chilena. “Todo es rico acá. Todavía no sé, he comido de primera siempre, lo que te puedo adelantar es que en Chile se come muy bien”, dijo.

Luego, el ‘Tigre’ recalcó que aún no tiene un plato favorito en Chile. “Todavía no estoy en eso, pero ya lo voy a probar, dame tiempo porque todavía lo voy a probar”, sentenció el exDT de la Bicolor. Como se recuerda, Gareca asumió la dirección técnica de la ‘Roja’ en enero de este año, luego de que fuera destituido Eduardo Berizzo por los malos resultados en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

Hace unos días, Ricardo anunció la lista provisional de Chile con miras a la Copa América. El argentino convocó a un total de 55 jugadores. Es una mezcla de generaciones para esta nueva aventura y contará con algunos nombres de experiencia como Claudio Bravo, Arturo Vidal, Gary Medel, Eugenio Mena, Alexis Sánchez, Mauricio Isla o Eduardo Vargas. Ellos ya saben lo que es ganar la Copa América, algo que sucedió en 2015 y 2016.





¿Cuál es el grupo de Chile en la Copa América?

La Selección de Chile está en el Grupo A junto a Argentina, Perú y Canadá. Su estreno en la Copa América de Estados Unidos será el viernes 21 de junio, cuando enfrente a la Bicolor en el AT&T Stadium (Arlington, Texas), por la primera jornada de la fase de grupos. Este duelo está pactado para iniciar a las 7:00 de la noche (hora peruana, 8:00 p.m. en Chile).

Posteriormente, por la segunda jornada, la ‘Roja’ enfrentará a Argentina, vigente campeona del mundo, el 25 de junio en el Metlife Stadium (East Rutherford), desde las 8:00 p.m. (hora peruana, 9:00 p.m. en Chile). Y cerrará su participación en la fase de grupos con el duelo ante Canadá, programado para el 29 de junio desde las 7:00 p.m. (hora peruana, 8:00 p.m. en Chile).





Calendario de la Copa América de Estados Unidos

La Copa América contará con 32 partidos que se disputarán en los 25 días de competencia. Serán 16 equipos divididos en cuatro zonas de cuatro equipos cada una. La resolución de la fase de grupos es simple: los dos primeros se meterán en cuartos de final. A continuación, los ganadores avanzarán a semifinales y aquellos ganadores a la final del en el Hard Rock Stadium, de Miami.

Fase de grupos: del 20 de junio al 2 de julio

del 20 de junio al 2 de julio Cuartos de final: del 4 al 6 de julio

del 4 al 6 de julio Semifinales: 9 y 10 de julio

9 y 10 de julio Tercer puesto: 13 de julio

13 de julio Final: 14 de julio





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Conoce las sedes de los Juegos Olímpicos de París 2024