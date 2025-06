La carrera de Ricardo Gareca como director técnico tuvo su pico más alto con la Selección Peruana. El ‘Tigre’ disputó un Mundial, alcanzó un subcampeonato de Copa América e irradió muchas alegrías con la ‘Bicolor’. Años después, los logros han sido esquivos y el reciente paso por la Selección de Chile significa un capítulo que buscará olvidar lo más pronto posible. ‘La Roja’ quedó sin posibilidades de jugar el Mundial 2026, por lo que culminó su etapa en el banquillo. Poco después, el estratega argentino contó las razones de este fracaso, describiendo también cómo fue manejar el proceso.

“Enfrenté tantos años a Chile, me gustan los jugadores de allá porque son parecidos al argentino, al sudamericano. Me tenía fe con el trabajo y nunca le pude encontrar la vuelta, la realidad es esa. No pude plasmar una idea o continuidad para que el equipo se sintiera más seguro, y los resultados no me acompañaron”, dijo en entrevista para ‘Radio Continental’ de Argentina.

En medio del proceso, Ricardo Gareca también tuvo que ‘lidiar’ con algunos problemas por jugadores de la ‘Generación Dorada’ que pasan sus últimos partidos representando a su país. En ese sentido, el DT reveló que no existe la paciencia adecuada para brindar paso a los juveniles en la alta competencia.

“Es difícil, era una generación importante y todavía lo sienten, es un proceso y la gente está impaciente, eso complica. Tienen material y en algún momento deben atravesar ese momento. Eran competitivos”, comentó. Sobre Arturo Vidal, contó: “Al principio andaba con alguna molestia, no es que no lo tenía en cuenta. Cargarnos de jugadores de esa edad lo veía complicado, quería ver otras opciones. Cuando hablamos nos pusimos de acuerdo enseguida. Se desvive por la selección”.

El mal momento de la Selección de Chile

Respecto al delicado momento que vive la Selección de Chile, Ricardo Gareca siempre criticó la falta de consolidación en algunas líneas y la seriedad para el proceso formativo desde la Federación. En repetidas conferencias, pidió paciencia para poder plasmar sus ideas. En esta entrevista, lo reafirmó.

“Los jugadores deben emigrar, los que están afuera no se han consolidado, a algunos les cuesta. Y luego atravesar la barrera de estos muchachos que le dieron alegrías. No fueron a Rusia, Qatar y ahora eso, es un toque de atención para construir algo”, precisó.

Para mayor énfasis, dejó un mensaje de las características que debería tener el nuevo DT de ‘La Roja’ para el siguiente proceso: “Tiene que llegar un entrenador que conozca el medio y le tengan la paciencia de armar algo con tiempo, más en selección. Si se cambia, se cambia y se cambia, es complicado”.

En relación a su futuro como profesional, Gareca no dio mayores detalles porque decidió volver a Argentina para pasar tiempo con su familia e instalarse en el país. A sus 67 años, el DT se encontrará a la espera de una nueva propuesta laboral en un proyecto atractivo, con el respaldo de su experiencia.

