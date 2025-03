Con la intención de recuperarse de los malos momentos que han tenido en los anteriores partidos de las Eliminatorias Sudamericanas, la Selección Chilena viajó a Asunción buscando sumar de a tres y alejarse del fondo de la tabla de posiciones. Sin embargo, muy a diferencia de lo que hizo nuestra selección, el combinado chileno no logró atravesar buenas momentos y, aunque cayó por la mínima diferencia ante Paraguay, nuevamente se quedaron sin la chance de soñar con un cupo a la clasificación mundialista. Uno de los que más lo sufre, es el técnico de la ‘roja’, Ricardo Gareca, que afirmó mantenerse firme en el cargo.

Finalizado el encuentro por la fecha 13 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026, y tras el gol de Omar Alderete para Paraguay que sentenció su victoria en casa, el estratega de la Selección Chilena compareció ante los medios de su país y ofreció un inesperado análisis de la contienda. Ricardo Gareca reconoció los errores del equipo en el transcurso del choque y lamentó la caída en la capital paraguaya.

“No fuimos tan precisos. Fue un partido en el que Paraguay ganó de manera justa, pero no hubo una gran diferencia en el juego”, comenzó comentando el argentino a la prensa. En la misma línea, Gareca destacó: “Chile intentó, pero no estuvimos finos en los últimos metros ni precisos. Cometimos errores, aunque seguimos llegando al área rival, asumiendo ese riesgo”.

Cuando se le preguntó si la derrota en Asunción significaba el fin de las aspiraciones mundialistas de Chile, el técnico enfatizó que aún quedan chances para alcanzar, al menos, la posición de repechaje. Por ello, decidió voltear la página rápidamente y enfocarse en el enfrentamiento del martes 25 de marzo contra Ecuador, que tendrá lugar en Santiago.

Tratando de aliviar los comentarios de la gente tras una nueva derrota, el entrenador se enfocó más en no generar una desmotivación sobretodo en el plantel que lleva a su cargo y expresó: “Entiendo la frustración de los jugadores y de todos, porque una derrota naturalmente genera pesimismo, más en estas etapas. Pero necesitamos el apoyo de la gente y, sobre todo, ganar el próximo partido (ante Ecuador), que será una final para nosotros. Si logramos eso, nos reacomodamos”.

Por último, siendo cuestionado por su permanencia en el cargo, el ‘Tigre’ mencionó que no tiene pensado dar un paso al costado. “De ninguna manera nos vamos a rendir, debemos estar muy enfocados para el partido del martes (...) Aunque perdimos, siento que todavía estamos vivos. El martes va a ser un partido determinante. El ánimo de la gente no debe estar de la mejor manera, pero me gustarían que vayan y hagan un esfuercito más en estos momentos”, concluyó.

Para mantener sus chances de clasificar, el combinado ‘mapocho’ necesita ganarle a Ecuador. Gareca confía en quedarse con los tres puntos para acercarse a la zona de repechaje de la tabla de posiciones, sabiendo que tras la victoria de Perú se ha asentado como el colero de la tabla. De conseguir ese resultado, debe mentalizarse para sus últimos desafíos en estas Eliminatorias: en sus partidos restantes se medirá contra Argentina, Bolivia, Brasil y Uruguay.





¿Cuándo volverá a jugar Chile?

Luego de caer ante Paraguay por 1-0 en Asunción, la Selección Chilena volverá a tener actividad la próxima semana cuando reciba a Ecuador, por la jornada 14 de las Eliminatorias 2026. Dicho compromiso se disputará el martes 25 de marzo desde las 7:00 p.m. (horario peruano, con dos horaa más en Chile) y tendrá lugar en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de Movistar Deportes, que cuenta con los derechos televisivos de las Eliminatorias Sudamericanas para la señal de cable, en su versión de streaming de MovistarPlay. Además, en suelo chileno se podrá ver por TNT Sports mientras que en Ecuador se verá en El Canal del Fútbol. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en la web de Depor.





