En el marco de unas Eliminatorias al Mundial 2026 para el olvido, Chile volvió a ceder puntos y esta vez empató (0-0) ante Ecuador. La ‘Roja’ se ubica en el último lugar de la tabla de posiciones, dejando cada vez más nulas las esperanzas de clasificar a la próxima Copa del Mundo. En el país sureño, las críticas comienzan a direccionarse hacia Ricardo Gareca (actual DT); sin embargo, el estratega no dudó en alzar su voz de protesta para manifestar que él no es el único factor desencadenante para este duro momento del combinado nacional, dejando claro que es un problema en conjunto.

“Yo pasaría a ser el problema si es que Chile viene clasificando a todos los mundiales. Yo pasaría a ser el problema si de pronto yo agarro el equipo cuando asumimos y Chile estaba quinto o de repente cuarto. No sé, pasaría a ser un problema y reconozco todo ese tipo de cosas”, argumentó el ‘Tigre’ en conferencia de prensa, tras el empate ante Ecuador.

Además, agregó: “Chile está en una situación en la cual, digamos, está cómo lo recibí. Quizá una posición más arriba porque está último por diferencia de gol. Yo no es que vengo a una selección que viene clasificando a todos los Mundiales y la recibí en otra situación. Yo también vine con una expectativa. Tuve y tengo la intención de corregirlo. Las críticas las acepto, pero la situación no es que Chile sea un fenómeno hace años”.

Ricardo Gareca llevó a la Selección Peruana a un Mundial luego de 36 años de ausencia. (Foto: Getty Images)

En ese sentido, Ricardo Gareca también apuntó hacia algunos factores externos que complicaron la situación de Chile a lo largo de las Eliminatorias, uno de los puntos fue el tema de las lesiones, como la obligación de prescindir de Alexis Sánchez en la convocatoria por un problema que le impedía trabajar con normalidad junto a sus compañeros.

“Hubo lesiones que nos han golpeado permanentemente en este proceso y también lo pongo en el balance. No lo digo en cada conferencia de prensa, pero es la verdad. No busco excusarme con la situación, solo que ante esto también me gustaría poder hacerle frente a todo esto”, exclamó ante los medios de comunicación.

El mal momento de Chile en las Eliminatorias

Ubicados en el último lugar con 10 puntos, los próximos partidos también serán claves para definir el destino de Chile. Eso sí, desde el país sureño mostraron repetidamente su incomodidad por el manejo de Ricardo Gareca a lo largo de los duelos; sin embargo, el DT se deslindó de cualquier crítica para señalar que no es uno de los problemas en ‘La Roja’.

“Pasó con el ‘Toto’ Berizzo, pasó con otro entrenador y hasta cuándo. De parte mía, por lo menos no. A mí me gusta enfrentar las situaciones. Si la cuestión es descomprimir, no hay proceso que dure. Hasta que alguien venga y tenga que ganar todos los partidos. Yo no creo en eso. Primero que yo no inicié este proceso como primera medida e intenté corregir la cosa de algo que, como dicen ustedes, hay que descomprimir”, expuso en conferencia.

Por último, Gareca se mostró claro en que quiere seguir al mando del equipo: “No sé si seré yo el indicado, pero de parte nuestra me gustaría poder terminar. Me gustaría poder quedarme para iniciar un proceso y pelear todo lo que tenga que pelear. Si tengo la posibilidad, me gustaría. Produce un alivio cada vez que se va un técnico, pero no debe de ser la idea”.

Lo que se viene para Chile

Con la incógnita de la continuidad de Ricardo Gareca y una reunión con los próximos días con la Federación Chilena de Fútbol, la próxima fecha de Eliminatorias será complicada también para ‘La Roja’. En el marco de la jornada 15, reciben a Argentina que ya está clasificado al Mundial, pero buscará seguir su camino triunfal. Luego de jugar en casa, visitarán a Bolivia en la ciudad de El Alto.

TE PUEDE INTERESAR