Ricardo Gareca, actual técnico de la selección de Chile, vive su momento más complicado con la ‘Roja’. El ‘Tigre’ no hizo una buena Copa América, quedando eliminado en fase de grupos y en las Eliminatorias su equipo tampoco respondió como esperaba, perdiendo los partidos ante Argentina y Bolivia en la última fecha doble de septiembre. Por esa razón, el estratega fue muy criticado por la prensa de ese país, al punto de tener que responder ante los constantes ataque que viene recibiendo por su trabajo.

El ex DT de la Selección Peruana se presentó este miércoles en el auditorio de la ANFP (Asociación Nacional de Fútbol Profesional) para enfrentar a los medios antes de los partidos contra Brasil y Colombia. Visiblemente confrontacional y cansado de las críticas, el ‘Tigre’ decidió establecer un claro límite en su interacción con el periodismo.

“He estado toda la vida en el fútbol, conozco el termómetro de este deporte y no hay nada que me moleste del fútbol. No me molestan las opiniones, las tomo como parte de mi trabajo. Lo que sí me molesta es la situación que estamos viviendo en la selección, con los resultados principalmente”, comenzó diciendo el argentino, dejando claro su descontento con la situación actual del equipo.

En un tono contundente, Gareca continuó expresando que “ustedes no son técnicos, no saben lo que es ser técnico. Pueden opinar y lo respeto, pero no son profesionales como yo, y no lo tomen como un acto de soberbia. Hay que ser DT para opinar con propiedad”.

El técnico también hizo una analogía sobre la experiencia en la actualidad: “Uno puede criticar, claro que lo pueden hacer, pero no puedo debatir con ustedes porque no tienen la experiencia de un camarín. Entonces, es como que yo quiera hablar con propiedad de medicina, no puedo hacerlo porque no lo sé”.

Finalmente, refiriéndose a la presión que siente el equipo, afirmó que “presión sentimos todos. Estamos representando al país, es una selección con historia y estamos sujetos a ello. Estar en esta posición es muy diferente, porque uno se capacita para esto y viví situaciones similares. Vivimos con presión permanentemente, no hay términos medios”.

Ricardo Gareca debutó oficialmente como DT de Chile con un empate 0-0 ante Perú en la Copa América. (Foto: AFP)

¿Cuándo juega Chile por Eliminatorias 2026?

La selección de Chile se medirá frente a Brasil el jueves 10 de octubre por la fecha 9 de las Eliminatorias 2026. Este encuentro comenzará a las 7:00 p.m. en países como Perú, Colombia y Ecuador. En cambio, en Bolivia, Chile y Paraguay iniciará a las 8:00 p.m. Una hora más tarde, a las 9:00 p.m., se dará inicio en Argentina y Uruguay. En México, el choque comenzará a las 6:00 p.m.

El choque entre chilenos y brasileños promete ser un enfrentamiento intenso. Si deseas ver este partido, aquí te indicamos la guía de canales. En Perú, la transmisión estará a cargo de Movistar Deportes y su señal de streaming Movistar Play, disponible en Movistar TV. En Chile, el encuentro se podrá seguir a través de Chilevisión, ESPN y Disney Plus. Por su parte, en Brasil se podrá disfrutar por SPORTV y TV Globo.





