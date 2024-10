En el mundo del fútbol, las decisiones de un entrenador pueden tener un impacto profundo no solo en el rendimiento del equipo, sino también en la percepción de la hinchada y en la historia misma de una selección. Este es el caso de Ricardo Gareca y su determinación de no contar más con Arturo Vidal, una figura emblemática del fútbol chileno. En la previa del partido ante Brasil, por la novena fecha de las Eliminatorias Mundial 2026, se revela el porqué de esta drástica medida. El ‘Tigre’ ha manifestado su frustración con el mediocampista de Colo Colo por las constantes controversias que lo rodean. A pesar de haber considerado su inclusión al inicio de su gestión, la actitud del jugador en los últimos meses lo ha llevado a decidir que es mejor seguir adelante sin él.

La relación entre Gareca y Vidal ha pasado por distintas etapas a lo largo de los años. Según información del diario La Tercera, al inicio de las Eliminatorias, el argentino evaluó la posibilidad de convocar al ‘King’, especialmente debido a su destacado desempeño en el Campeonato Nacional de Chile y en la Copa Libertadores 2024.

A pesar de que su rol se proyectaba como una tercera opción en el esquema del 'Tigre', su vasta experiencia y liderazgo podrían haber sido factores decisivos para sumar al plantel. Sin embargo, la situación cambió drásticamente cuando el histórico mediocentro hizo declaraciones muy críticas hacia Gareca en una transmisión en vivo en redes sociales. Fue en ese momento cuando se pudrió todo.





La última oportunidad





El insulto del futbolista hacia Gareca no solo fue un desaire personal, sino que también reflejó la tensión existente entre ambos en la actualidad. En la transmisión, el volante no escatimó palabras para criticar al seleccionador, sugiriendo que no estaba al tanto del rendimiento de los jugadores chilenos y comparando la situación con el éxito de Argentina.

Este ataque verbal, lejos de ser una simple queja, fue la gota que derramó el vaso. El seleccionador de nacionalidad argentina, al enterarse de las palabras del ‘8′, optó por cortar lazos de manera definitiva. “Este huevón no ve la Libertadores”, fueron las palabras que resonaron en el vestuario y en la mente de Gareca, quien decidió que ya no había vuelta atrás.

Aunque el Tigre ha mantenido una postura diplomática, evitando entrar en polémicas, su decisión fue clara: la selección chilena debe avanzar sin la figura de Vidal. “Me aferro a mi experiencia, en lo que me ha tocado vivir. En lograr un equipo que funcione”, dijo el exentrenador de la Selección Peruana en su última conferencia de prensa.

Con Vidal fuera de la ecuación, Gareca enfrenta el desafío de revitalizar a una selección chilena que ocupa el penúltimo lugar en la clasificación de CONMEBOL. Las eliminatorias han sido un camino espinoso, y el técnico se encuentra en la necesidad de elevar tanto el estado anímico como el rendimiento futbolístico de sus jugadores.

Arturo Vidal nunca fue convocado por Chile con Gareca en el banquillo. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo juegan Chile vs. Brasil?





Las selecciones se medirán el jueves 10 de octubre por la fecha 9 de las Eliminatorias 2026. Este encuentro comenzará a las 7:00 p.m. en países como Perú, Colombia y Ecuador. En cambio, en Bolivia, Chile y Paraguay iniciará a las 8:00 p.m. Una hora más tarde, a las 9:00 p.m., se dará inicio en Argentina y Uruguay. En México, el choque comenzará a las 6:00 p.m.

El choque entre chilenos y brasileños promete ser intenso. Si deseas ver este partido, aquí te indicamos la guía de canales. En Perú, la transmisión estará a cargo de Movistar Deportes y su señal de streaming Movistar Play, disponible en Movistar TV. En Chile, el encuentro se podrá seguir a través de Chilevisión, ESPN y Disney Plus. Por su parte, en Brasil se podrá disfrutar por SPORTV y TV Globo.





Lista de convocados de Chile





Arqueros : Brayan Cortés, Lawrence Vigouroux y Vicente Reyes.

: Brayan Cortés, Lawrence Vigouroux y Vicente Reyes. Defensas : Guillermo Maripán, Paulo Díaz, Benjamín Kuscevic, Matías Zaldivia, Fabián Hormazábal, Felipe Loyola, Gabriel Suazo, Marcelo Morales y Thomas Galdames.

: Guillermo Maripán, Paulo Díaz, Benjamín Kuscevic, Matías Zaldivia, Fabián Hormazábal, Felipe Loyola, Gabriel Suazo, Marcelo Morales y Thomas Galdames. Mediocampistas : Rodrigo Echeverría, Erick Pulgar, Marcelino Núñez, Williams Alarcón,Esteban Pavez, Diego Valdéz y Luciano Cabral.

: Rodrigo Echeverría, Erick Pulgar, Marcelino Núñez, Williams Alarcón,Esteban Pavez, Diego Valdéz y Luciano Cabral. Delanteros: Carlos Palacios, Darío Osorio, Víctor Dávila, Eduardo Vargas, Maximiliano Guerrero, Gonzalo Tapia y Lucas Cepeda.





