La relación entre Arturo Vidal y la selección chilena ha sido una historia de pasión, éxitos y desencuentros. A lo largo de su carrera, el ‘King’ ha sido uno de los pilares fundamentales de la Roja, protagonista en los mayores logros de la selección, incluyendo las dos históricas Copas América. Sin embargo, los tiempos han cambiado, y ahora, en una etapa avanzada de su carrera, el volante de 37 años parece estar tomando una dirección distinta. Pese a los rumores sobre un posible regreso al equipo nacional, el ‘Rey’ ha sorprendido a todos con un rotundo ‘no’ ante la posibilidad de ser convocado por Ricardo Gareca para los próximos compromisos de las Eliminatorias 2026 ante Brasil y Colombia.

En las últimas semanas, Vidal no ha ocultado su descontento con la situación que vive la selección chilena. Desde que Ricardo Gareca asumió el mando del equipo, los resultados no han sido los esperados, y el mediocampista ha sido una de las voces más críticas ante lo que considera una crisis futbolística. Sin embargo, este constante cuestionamiento no significaba que Vidal estuviera esperando un llamado del “Tigre”. Todo lo contrario.

El propio futbolista se ha encargado de despejar cualquier duda sobre su posible regreso a la Roja. ”Yo creo que hay otro tema, yo estoy feliz acá en Colo Colo”, comentó Vidal tras la eliminación de su equipo en cuartos de final de la Copa Libertadores a manos de River Plate, en declaraciones a ESPN Chile.





Un nuevo proceso en la Roja





Vidal no ha sido considerado ni para los amistosos de la fecha FIFA, ni para la Copa América celebrada en Estados Unidos, algo que para muchos significaba el fin de una era en La Roja. Para Vidal, esta decisión es completamente respetable, y aunque mantiene su postura crítica sobre la situación del equipo, ha dejado en claro que su prioridad está en Colo Colo.

”El seleccionado ya decidió por un proceso diferente y es respetable. Ojalá que pueda mejorar, sino vamos a tener que ver algún cambio porque la selección se está viendo bastante mal y se vienen partidos muy difíciles”, dijo el ‘King’, manifiestando que no tiene intenciones de interferir en el actual proceso de la Roja, aunque tampoco cierra la puerta a expresar su preocupación por el futuro del equipo.

Arturo Vidal nunca fue convocado por Chile con Gareca en el banquillo. (Foto: Getty Images)

Un enfoque claro en Colo Colo





Lejos de los rumores y especulaciones sobre un eventual regreso a la selección, Arturo Vidal ha dejado en claro cuál es su prioridad en este momento: Colo Colo. El mediocampista, a sus 36 años, está completamente enfocado en su equipo y en ayudarlo a pelear por el campeonato nacional.

”No quiero hablar de la selección, quiero enfocarme en Colo Colo. Tenemos tres partidos en fecha FIFA y quiero estar ahí presente, meter a Colo Colo, acercarnos a la ‘U’ y meterle presión”, sentenció Vidal, enviando un mensaje claro tanto a Gareca como a los hinchas chilenos.





Chile en la tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026





Han pasado ya ocho fechas y el equipo no logró encontrar la regularidad en estas Eliminatorias. Con Gareca al mando, los resultados no han sido los esperados y la sombra de una tercera ausencia consecutiva en la Copa del Mundo comienza a cernirse sobre Chile. Actualmente, ‘La Roja’ se ubica penúltima con apenas cinco puntos, solo por delante de Perú (3), que también cayó ante Ecuador en esta última fecha.

Si bien la distancia con la zona de repechaje no es insalvable, el margen de error es cada vez más estrecho. En un panorama en el que seis selecciones clasifican de manera directa y una accede a la repesca, Chile quiere recomponer su rumbo rápidamente para no quedarse una vez más fuera de la máxima cita del fútbol mundial. Se vienen Brasil (L) y Colombia (V).

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Argentina 8 6 0 2 12 4 8 18 2 Colombia 8 4 4 0 9 5 4 16 3 Uruguay 8 4 3 1 13 5 8 15 4 Ecuador 8 4 2 2 6 4 2 11 5 Brasil 8 3 1 4 9 8 1 10 6 Venezuela 8 2 4 2 6 7 -1 10 7 Paraguay 8 2 3 3 2 3 -1 9 8 Bolivia 8 3 0 5 10 15 -5 9 9 Chile 8 1 2 5 4 12 -8 5 10 Perú 8 0 3 5 2 10 -8 3

Chile viene de perder ante Bolivia por las Eliminatorias 2026. (Foto: Selección Chilena)

Resultados de Ricardo Gareca como DT de Chile





Ricardo Gareca asumió oficialmente el cargo de director técnico de la selección chilena el 1 de marzo de 2024, con la misión de revitalizar a la ‘Roja’ y llevarla de nuevo a los primeros planos del fútbol sudamericano tras años de resultados irregulares. La llegada del ‘Tigre’ generó grandes expectativas debido a su exitoso paso como DT de Perú, donde logró clasificar al equipo al Mundial 2018 y alcanzar una final de Copa América 2019.

No obstante, desde su debut como entrenador, el argentino no consiguió una victoria en partidos oficiales. Hasta el momento, sus únicos triunfos fueron en encuentros amistosos, destacando las victorias contra Albania (3-0) y Paraguay (3-0). A pesar de esos resultados en duelos preparatorios, la ‘Roja’ tuvo dificultades para trasladar ese rendimiento a competiciones más exigentes.

Durante la Copa América 2024, el equipo chileno mostró un rendimiento discreto, empatando 0-0 contra la Bicolor y Canadá, y perdiendo 0-1 frente a Argentina, lo que provocó una eliminación temprana. La situación no mejoró en las Eliminatorias al Mundial 2026, donde los sureños sufrieron duras derrotas: otra vez 3-0 frente a la Albiceleste y, más recientemente, una caída histórica por 1-2 ante Bolivia en Santiago, un resultado que generó fuertes críticas hacia el equipo y su cuerpo técnico.

Ricardo Gareca llegó a Chile como agente libre tras su paso por Vélez Sarsfield. (Foto: Getty Images)

