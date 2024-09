La selección de Chile sumó otro revés en su camino a la Copa del Mundo 2026. Esta vez, la derrota llegó en casa, en un Estadio Nacional de Santiago que esperaba ver a su equipo levantarse tras la caída ante Argentina (0-3). Sin embargo, Bolivia, que históricamente ha sido un rival accesible en suelo chileno, se impuso por 2-1, agravando aún más la crisis de resultados que atraviesa la Roja. Este traspié, que deja al conjunto sureño penúltimo en la tabla de las Eliminatorias Sudamericanas (cinco puntos), no solo aleja las esperanzas de clasificación directa, sino que también los mantiene fuera de la zona de repechaje (a cuatro puntos), complicando su aspiración de regresar a un Mundial tras ausentarse en las dos últimas ediciones (2018 y 2022).

En este contexto, las críticas no han tardado en aflorar en la prensa especializada como en algunos futbolistas en actualidad. Uno de los más duros ha sido Arturo Vidal. El experimentado volante de Colo Colo, bicampeón de América y referente histórico del fútbol chileno, no pudo contener su frustración tras el pitazo final y nuevamente apuntó contra el cuerpo técnico liderado por Ricardo Gareca.

En una transmisión en vivo a través de la plataforma Kick, el ‘Rey Arturo’ no solo mostró su desazón por la derrota, sino que también arremetió directamente contra las decisiones tácticas del ‘Tigre’. “Sin palabras, me duele mucho, sin sentido perder así, estar así como estamos, teniendo jugadores, pero no sé, me cuesta mucho. No entiendo la toma de decisiones, se respeta porque es el entrenador, pero no entiendo el planteamiento, no entiendo a qué jugamos”, expresó al respecto.

El mediocampista del ‘Cacique’ también hizo un llamado de atención sobre el esfuerzo de los jugadores dentro del campo, reconociendo que, aunque dan todo en la cancha, eso no es suficiente hasta la fecha. “Difícil hablar en estos momentos, hay que darle el apoyo a los muchachos, corren, meten, se la juegan toda”, destacó. Sin embargo, sentenció una frase que refleja la frustración que sienten tanto él como gran parte del plantel: “a veces no alcanza solo con eso”.

Las críticas de Vidal no se detuvieron allí. El ex Barcelona, Bayern, Juventus, entre otros, también aprovechó la ocasión para lamentar la salida de Eduardo Berizzo, el anterior técnico de la selección chilena, quien dejó su cargo en noviembre del año pasado. Según él, el argentino fue víctima de una campaña de desprestigio impulsada por la prensa chilena, a la que responsabilizó de haber forzado su salida.

“La culpa es de la prensa, han echado a tantos entrenadores sin sentido, han cortado procesos, que podrían haber sido buenos”, afirmó, quien además insinuó que Berizzo no se doblegaba ante los medios, lo que habría sido un factor clave para su despido. “Como Berizzo no pescaba a la prensa, no los dejaba entrar, no sabían el equipo que iba a jugar, se le fue toda la prensa encima”, agregó.

El descontento de Vidal con los medios chilenos fue aún más contundente. En su transmisión, el ‘Rey’ calificó a la prensa de su país como un “asco” y aseguró que sus intereses van más allá del bienestar del fútbol chileno. “La prensa lo único que hace es echar a perder el fútbol, a la selección”, aseveró, añadiendo que el único objetivo de los medios es generar contenido para sus propios fines.

Han pasado ya ocho fechas y el equipo no ha logrado encontrar la regularidad en estas Eliminatorias. Con Gareca al mando, los resultados no han sido los esperados y la sombra de una tercera ausencia consecutiva en la Copa del Mundo comienza a cernirse sobre Chile. Actualmente, ‘La Roja’ se ubica penúltima con apenas cinco puntos, solo por delante de Perú (3), que también cayó ante Ecuador en esta última fecha.

Si bien la distancia con la zona de repechaje no es insalvable, el margen de error es cada vez más estrecho. En un panorama en el que seis selecciones clasifican de manera directa y una accede a la repesca, Chile quiere recomponer su rumbo rápidamente para no quedarse una vez más fuera de la máxima cita del fútbol mundial. Se vienen Brasil (L) y Colombia (V).

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Argentina 8 6 0 2 12 4 8 18 2 Colombia 8 4 4 0 9 5 4 16 3 Uruguay 8 4 3 1 13 5 8 15 4 Ecuador 8 4 2 2 6 4 2 11 5 Brasil 8 3 1 4 9 8 1 10 6 Venezuela 8 2 4 2 6 7 -1 10 7 Paraguay 8 2 3 3 2 3 -1 9 8 Bolivia 8 3 0 5 10 15 -5 9 9 Chile 8 1 2 5 4 12 -8 5 10 Perú 8 0 3 5 2 10 -8 3

