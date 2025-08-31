En el Estadio Monumental de Santiago, vs. se ven las caras EN VIVO | EN DIRECTO este domingo 31 de agosto en un partido válido por la fecha 22 del . El encuentro está programado para las 2:00 p.m. (hora peruana) por la transmisión de TNT Sports y TNT Sports Premium. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Vale destacar que el duelo tendrá el mismo horario en Colombia y Ecuador. En el caso de Bolivia, Paraguay o Venezuela, se disputará una hora más tarde, a las 3:00 p.m.; mientras que en países como Argentina, Chile, Brasil y Uruguay, el duelo arranca a las 4:00 p.m. Sigue la transmisión y los detalles del partido.

Previa Colo Colo vs. U. de Chile. (Video: Colo Colo / Foto: TNT Sports)
