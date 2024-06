U. de Chile vs. Everton se miden EN VIVO y EN DIRECTO este domingo 2 de junio en el Estadio Sausalito, por la fecha 15 del Campeonato Nacional de Chile. El encuentro está programado para iniciar a las 11:30 a.m. (hora peruana, 12:30 p.m. en Chile y 1:30 p.m. en Argentina) y será transmitido a través de las señales de TNT Sports y Estadio TNT. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Futbol Libre TV, señal pirata. El equipo ‘azul’ se ubica en lo más de la tabla de posiciones con 29 puntos y buscará el triunfo para alejarse de sus perseguidores. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del compromiso. No te lo puedes perder.

U. de Chile se prepara para enfrentar a Everton por el Campeonato Nacional. (Video: U. de Chile)