En medio de la ola de críticas que ha caído sobre Ricardo Gareca por el mal momento de Chile en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, ha surgido una voz inesperada en su defensa. Se trata de Víctor Dávila, el delantero de 26 años que milita en el América de la Liga MX, quien no solo ha emergido como uno de los principales goleadores de La Roja (lleva 3 goles en amistosos), sino también como un referente de peso en el vestuario. Dávila no dudó en respaldar públicamente al DT argentino, asumiendo una postura firme ante los medios durante una reciente conferencia de prensa.

La situación no es sencilla. Con resultados que no han sido los esperados y un clima de creciente descontento entre la hinchada y algunos referentes históricos del fútbol chileno, el equipo dirigido por Ricardo Gareca se prepara para enfrentar a gigantes como Brasil (10/10) y Colombia (15/10) en la próxima ventana FIFA.

Las críticas no han sido pocas, y algunas voces, como la de Arturo Vidal, han sido particularmente duras. Sin embargo, Víctor Dávila ha decidido alzar la voz en defensa de su entrenador, buscando apaciguar los cuestionamientos y devolverle la confianza al plantel.





Un voto de confianza para Gareca





Durante la conferencia, Víctor Dávila fue claro al expresar su respaldo hacia el técnico argentino. Ante las preguntas incisivas de la prensa sobre el trabajo del ‘Tigre’ en la dirección técnica de Chile, el delantero no se amilanó. “Cuando llegó a la Selección estaban todos contentos, y cuando la situación es difícil aparecen opiniones diferentes. Este momento no es sólo del cuerpo técnico, al contrario, somos un equipo, estamos todos en el mismo barco”, manifestó.

Dávila, consciente del prestigio de Gareca y su capacidad probada en procesos mundialistas, fue más allá, remarcando la experiencia del argentino en la clasificación de Perú al Mundial de Rusia 2018 y su casi llegada a Qatar 2022. “Es un cuerpo técnico calificado, por algo está en la Selección, por algo hizo lo que hizo con Perú, los clasificó a un Mundial, y estuvo cerca de llevarlos a un segundo”, añadió.

Víctor Dávila defendió a Ricardo Gareca de las críticas por el mal momento de Chile. (Foto: Getty Images)





“Todos somos responsables”





Lejos de limitarse a elogiar a Gareca, Dávila también hizo hincapié en la responsabilidad compartida dentro del equipo. Para el delantero del América, no es justo cargar todo el peso de las derrotas o malos rendimientos sobre los hombros del cuerpo técnico, sino que se trata de una cuestión de equipo.

“En gustos no hay nada escrito y si las cosas no salen, no es sólo porque el cuerpo técnico tenga la culpa. Somos todos culpables”, sentenció Dávila, dejando claro que la solución a los problemas actuales de La Roja pasa por un esfuerzo colectivo, tanto de los jugadores como del comando técnico.





Sin polémicas con Arturo Vidal





Uno de los aspectos que más ha caldeado el ambiente en torno a la selección chilena ha sido la postura crítica de Arturo Vidal hacia Ricardo Gareca. El experimentado mediocampista no ha ocultado su descontento con la gestión del técnico argentino, llegando incluso a traspasar los límites del respeto en algunas de sus declaraciones. Este comportamiento le ha costado a Vidal su lugar en la selección, siendo apartado de manera definitiva por el cuerpo técnico.

Dávila, al ser consultado sobre las palabras de Vidal, optó por una respuesta diplomática, evitando entrar en confrontaciones. “Todos sabemos lo que es Arturo Vidal y la calidad de jugador que es. Todos tienen su opinión y cada uno es abierto a pensar lo que quiera. Si a alguien le parece que son los jugadores ideales o no, nosotros no estamos para debatir eso, sino que estamos enfocados en lo que podemos hacer ante Brasil”, dijo el delantero.

Ricardo Gareca debutó oficialmente como entrenador de Chile con un empate ante Perú en la Copa América 2024. (Foto: Getty Images)





Brasil, el desafío más próximo de Chile





Las selecciones se medirán el jueves 10 de octubre por la fecha 9 de las Eliminatorias 2026. Este encuentro comenzará a las 7:00 p.m. en países como Perú, Colombia y Ecuador. En cambio, en Bolivia, Chile y Paraguay iniciará a las 8:00 p.m. Una hora más tarde, a las 9:00 p.m., se dará inicio en Argentina y Uruguay. En México, el choque comenzará a las 6:00 p.m. Recuerda que en Depor podrás encontrar todas las novedades sobre este duelo.

El choque entre chilenos y brasileños promete ser un enfrentamiento muy intenso. Si deseas ver este partido, aquí te indicamos la guía de canales. En Perú, la transmisión estará a cargo de Movistar Deportes y su señal de streaming Movistar Play, disponible en Movistar TV. En Chile, el encuentro se podrá seguir a través de Chilevisión, MiCHV, ESPN y Disney Plus. Por su parte, en Brasil se podrá disfrutar por SPORTV y TV Globo. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV ni Pelota Libre TV, señales piratas.

El duelo entre Chile y Brasil, programado para este jueves, se disputará en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, el principal recinto deportivo de Chile. Este coloso, ubicado en el Parque Deportivo Estadio Nacional, es un complejo multidisciplinario de aproximadamente 64 hectáreas situado en la comuna de Ñuñoa, en Santiago. Con una capacidad para 48,665 espectadores, es el escenario más emblemático del país para eventos deportivos de gran envergadura.

Chile viene de una derrota por 2-1 ante Bolivia por las Eliminatorias 2026. (Foto: Getty Images)

