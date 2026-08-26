Debut de Vozinha con Colo Colo vs. Unión Española (Foto: Getty Images)
Debut de Vozinha con Colo Colo vs. Unión Española (Foto: Getty Images)

hizo su ansiado debut con la camiseta de : luego de algunos partidos donde incluso le tocó ser suplente, finalmente el arquero de en el se paró bajo los tres palos ante Unión Española por la Copa Chile. Fue victoria para el ‘Cacique’ por 3-0 y el portero, que no tuvo mucho trabajo, dejó su valla invicta y fue aplaudido y ovacionado por la hinchada ‘alba’. Ahora el futbolista de 40 años espera lograr su ansiado estreno en el campeonato chileno.

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

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