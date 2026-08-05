Claro Sports transmitió el choque entre Chelsea vs. Juventus (0-1), el miércoles 5 de agosto desde el Kai Tak Stadium de Hong Kong, a partir de las 6:30 a.m. en Perú, Colombia y Ecuador; 8:30 a.m. en Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Chile; 5:30 a.m. en México; y 1:30 p.m. en España. Además de Claro Sports, el duelo se pudo seguir en streaming a través de Pluto TV. No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. Revisa el resumen extendido del triunfo por 1-0 de la ‘Vieja Señora’.

Chelsea vs. Juventus: previa del partido

¿Cómo ver Claro Sports para seguir Chelsea vs. Juventus?

Si Claro Sports transmite el amistoso internacional en tu país, podrás seguir el encuentro a través de YouTube.

¿Cómo ver Claro Sports por cable para seguir Chelsea vs. Juventus?

La forma más tradicional de acceder a Claro Sports es mediante YouTube.

¿Cómo ver Claro Sports por internet para seguir Chelsea vs. Juventus?

Los aficionados también podrán seguir el encuentro mediante las plataformas digitales autorizadas como YouTube y la web de Claro Sports.

¿Cómo ver Claro Sports desde el celular para seguir Chelsea vs. Juventus?

Quienes deseen ver el partido desde un smartphone podrán acceder mediante la aplicación de YouTube o la plataforma habilitada por su operador de televisión que incluya la señal de Claro Sports.

¿Cómo ver Claro Sports desde una tablet para seguir Chelsea vs. Juventus?

Las tablets también permiten seguir la transmisión del encuentro mediante las aplicaciones oficiales de Claro Video, YouTube o las plataformas de los operadores compatibles con Claro Sports, ofreciendo acceso desde cualquier lugar con internet.

¿Cómo ver Claro Sports en Smart TV para seguir Chelsea vs. Juventus?

Los usuarios de Smart TV podrán acceder a la señal de Claro Sports mediante la app de YouTube, las aplicaciones disponibles de su proveedor de televisión o a través de dispositivos compatibles conectados al televisor.

¿Cómo ver Claro Sports desde una PC o laptop para seguir Chelsea vs. Juventus?

Otra opción consiste en ingresar al sitio web de Claro Video, al canal de YouTube de Claro Sports o a la plataforma online del operador que incluya la señal. Luego de iniciar sesión con las credenciales correspondientes, podrás seguir el amistoso en directo.

¿Cómo ver Claro Sports mediante un operador de TV para seguir Chelsea vs. Juventus?

Muchos proveedores de televisión permiten acceder a Claro Sports tanto desde el decodificador como desde sus plataformas digitales. Así, los usuarios pueden ver el partido dentro o fuera de casa utilizando su cuenta de cliente.

¿Cómo ver Claro Sports en múltiples dispositivos para seguir Chelsea vs. Juventus?

Dependiendo del servicio contratado, los operadores y plataformas que ofrecen Claro Sports permiten acceder al contenido desde celulares, tablets, computadoras y Smart TV, para seguir el duelo entre Chelsea y Juventus de la manera más cómoda.

Con transmisión de Claro Sports, Chelsea vs. Juventus se enfrentan en amistoso internacional (Video: Juventus)