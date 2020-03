Por Javier Polanco (@JavichoPolanco)

Tremenda respuesta de un tal Diego Simeone a Jürgen Klopp. El ‘Cholo’ le contestó así al buen entrenador del Liverpool, quien se puso a ‘llorar’ por primera vez, tras su eliminación de la Champions League el pasado miércoles. Klopp había dicho que no sabía a qué jugaban los españoles. Simeone no se guardó nada y le tapó la boca. De paso, enterró a unos cuantos ‘científicos’. ¡Gracias!

El estilo del “Atlético de Madrid del ‘Cholo’ Simeone” (así lo recordará la historia), puede agradar o no, pero nada le quita mérito al gran trabajo del argentino. Se puede preferir a ‘Mou’, Pep o Klopp (todos eliminados por el ‘che’). Lo que no se puede es destrozar una idea de juego del “deporte más hermoso del mundo” -como decía Luis Omar Tapia- solo porque no nos gusta. Dejemos esa intolerancia para l@s que marchan en las calles sin saber por qué y se toman ‘selfies’ mientras lo hacen.

Disfrutemos y aprendamos. Hay para todos . ¿Por qué tratar de ‘matar’ un sistema que no entiendes? ¿Crees que si un técnico ‘habla bonito’ o ‘inventa’ palabras es bueno y debe ser más apreciado que otros?

Gente, el fútbol se mide por resultados (así duela a los ‘analistas’) y mientras más partidos gane un entrenador o un equipo, más y mejor valorado será. No es ciencia, es bien sencillo.

Esta vez la victoria fue de Simeone y nada menos que ante el campeón de Europa y del mundo. También le tocará perder y seguro los ‘Pep lovers’ (rico presupuesto del City) le saltarán al cuello. Por ahora sigue en carrera y yo lo aplaudo. Sé que muchos también lo disfrutan. Bendiciones.

PD: #Yomequedoencasa

