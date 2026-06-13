La Copa Mundial de la FIFA 2026 ya comenzó y los aficionados al fútbol de todas partes del planeta se encuentran al borde de sus asientos para presenciar el estreno de una de las selecciones favoritas en cada edición del torneo: Brasil, quien jugará ante Marruecos en el majestuoso MetLife Stadium. Conoce cómo quedó el partido Brasil vs. Marruecos por la Jornada 1 del Grupo C del Mundial 2026.
La pentacampeona selección de Brasil inicia su camino hacia la gloria en la Copa Mundial de la FIFA 2026 enfrentando a Marruecos en uno de los duelos más atractivos de la primera fecha del Grupo C. Bajo la dirección técnica del histórico Carlo Ancelotti, el combinado sudamericano buscará imponer su jerarquía desde el silbatazo inicial ante unos Leones del Atlas que llegan con el prestigio de haber alcanzado un histórico cuarto lugar en Qatar 2022. Los registros oficiales indican que ambas escuadras solo se han cruzado una vez en la máxima cita del balompié durante la fase de grupos de Francia 1998, donde la escuadra verdeamarela se impuso por tres goles a cero con memorables anotaciones de leyendas como Ronaldo, Rivaldo y Bebeto.
¿Cómo quedó el Brasil vs. Marruecos hoy 13 de junio de 2026?
El encuentro entre Brasil y Marruecos se disputa este sábado 13 de junio de 2026 en el MetLife Stadium por la jornada inaugural del Grupo C del Mundial FIFA 2026.
Resultado EN VIVO:
|Partido
|Resultado
|Goles
|Brasil vs. Marruecos
¿Qué canales transmiten Brasil vs. Marruecos EN VIVO?
El partido inaugural del Grupo C de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 se puede seguir EN VIVO mediante distintas señales de televisión abierta, cable y plataformas de streaming oficiales en varios países.
México
- Canal 5 Televisa
- Azteca 7
- TUDN En Vivo
- Azteca Deportes En Vivo
- ViX Mexico
Estados Unidos
- Fox Sports 1
- fuboTV
- Telemundo
- Telemundo Deportes En Vivo
- Peacock
- Foxsports.com
- FOX Sports App
- FOX One
- Futbol de Primera Radio
España
- DAZN Spain
- TVE La 1
- RTVE Play
- Movistar+
- fuboTV España
Sudamérica
Argentina
- Telefe Argentina
- DIRECTV Sports Argentina
- DGO
- mitelefe
- Paramount+
Bolivia
- Red Uno
- Unitel
- Tigo Sports Bolivia
- Disney+ Premium Chile
- Entel TV
Brasil
- SporTV
- Globo
- Globoplay
- SBT
- Zapping
- N Sports
- Claro TV+
- Sky+
- CazéTV
- Vivo Play
Chile
- Chilevision
- DIRECTV Sports Chile
- DGO
- Disney+ Premium Chile
- Paramount+
Colombia
- Caracol TV
- RCN Television
- DIRECTV Sports Colombia
- DGO
- Deportes RCN En Vivo
- Caracol Play
- ditu
- Radio Nacional de Colombia
- Paramount+
Ecuador
- DIRECTV Sports Ecuador
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- Teleamazonas
- Paramount+
Perú
- DIRECTV Sports Peru
- DGO
- Disney+ Premium Chile
- Paramount+
Uruguay
- DIRECTV Sports Uruguay
- DGO
- Canal 5 Uruguay
- Paramount+
Venezuela
- DIRECTV Sports Venezuela
- DGO
- inter
¿A qué hora comenzó Brasil vs. Marruecos en cada país?
El partido inaugural del Mundial FIFA 2026 arrancó este jueves 11 de junio en distintos horarios alrededor del mundo.
- México: 4:00 p.m.
- Estados Unidos (ET): 6:00 p.m.
- Estados Unidos (CT): 5:00 p.m.
- Estados Unidos (PT): 3:00 p.m.
- Guatemala: 4:00 p.m.
- Honduras: 4:00 p.m.
- El Salvador: 4:00 p.m.
- Costa Rica: 4:00 p.m.
- Panamá: 5:00 p.m.
- Colombia: 5:00 p.m.
- Ecuador: 5:00 p.m.
- Perú: 5:00 p.m.
- Bolivia: 6:00 p.m.
- Venezuela: 6:00 p.m.
- Chile: 7:00 p.m.
- Paraguay: 7:00 p.m.
- Uruguay: 7:00 p.m.
- Argentina: 7:00 p.m.
- Brasil: 7:00 p.m.
- España: 0:00 a.m. del día siguiente