La Copa Mundial de la FIFA 2026 ya comenzó y los aficionados al fútbol de todas partes del planeta se encuentran al borde de sus asientos para presenciar el estreno de una de las selecciones favoritas en cada edición del torneo: Brasil, quien jugará ante Marruecos en el majestuoso MetLife Stadium. Conoce cómo quedó el partido Brasil vs. Marruecos por la Jornada 1 del Grupo C del Mundial 2026 .

La pentacampeona selección de Brasil inicia su camino hacia la gloria en la Copa Mundial de la FIFA 2026 enfrentando a Marruecos en uno de los duelos más atractivos de la primera fecha del Grupo C. Bajo la dirección técnica del histórico Carlo Ancelotti, el combinado sudamericano buscará imponer su jerarquía desde el silbatazo inicial ante unos Leones del Atlas que llegan con el prestigio de haber alcanzado un histórico cuarto lugar en Qatar 2022. Los registros oficiales indican que ambas escuadras solo se han cruzado una vez en la máxima cita del balompié durante la fase de grupos de Francia 1998, donde la escuadra verdeamarela se impuso por tres goles a cero con memorables anotaciones de leyendas como Ronaldo, Rivaldo y Bebeto.

¿Cómo quedó el Brasil vs. Marruecos hoy 13 de junio de 2026?

El encuentro entre Brasil y Marruecos se disputa este sábado 13 de junio de 2026 en el MetLife Stadium por la jornada inaugural del Grupo C del Mundial FIFA 2026.

Resultado EN VIVO:

Partido Resultado Goles Brasil vs. Marruecos

¿Qué canales transmiten Brasil vs. Marruecos EN VIVO?

El partido inaugural del Grupo C de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 se puede seguir EN VIVO mediante distintas señales de televisión abierta, cable y plataformas de streaming oficiales en varios países.

México

Canal 5 Televisa

Azteca 7

TUDN En Vivo

Azteca Deportes En Vivo

ViX Mexico

Estados Unidos

Fox Sports 1

fuboTV

Telemundo

Telemundo Deportes En Vivo

Peacock

Foxsports.com

FOX Sports App

FOX One

Futbol de Primera Radio

España

DAZN Spain

TVE La 1

RTVE Play

Movistar+

fuboTV España

Sudamérica

Argentina

Telefe Argentina

DIRECTV Sports Argentina

DGO

mitelefe

Paramount+

Bolivia

Red Uno

Unitel

Tigo Sports Bolivia

Disney+ Premium Chile

Entel TV

Brasil

SporTV

Globo

Globoplay

SBT

Zapping

N Sports

Claro TV+

Sky+

CazéTV

Vivo Play

Chile

Chilevision

DIRECTV Sports Chile

DGO

Disney+ Premium Chile

Paramount+

Colombia

Caracol TV

RCN Television

DIRECTV Sports Colombia

DGO

Deportes RCN En Vivo

Caracol Play

ditu

Radio Nacional de Colombia

Paramount+

Ecuador

DIRECTV Sports Ecuador

DGO

Teleamazonas

Paramount+

Perú

DIRECTV Sports Peru

DGO

Disney+ Premium Chile

Paramount+

Uruguay

DIRECTV Sports Uruguay

DGO

Canal 5 Uruguay

Paramount+

Venezuela

DIRECTV Sports Venezuela

DGO

inter

¿A qué hora comenzó Brasil vs. Marruecos en cada país?

El partido inaugural del Mundial FIFA 2026 arrancó este jueves 11 de junio en distintos horarios alrededor del mundo.

México: 4:00 p.m.

Estados Unidos (ET): 6:00 p.m.

Estados Unidos (CT): 5:00 p.m.

Estados Unidos (PT): 3:00 p.m.

Guatemala: 4:00 p.m.

Honduras: 4:00 p.m.

El Salvador: 4:00 p.m.

Costa Rica: 4:00 p.m.

Panamá: 5:00 p.m.

Colombia: 5:00 p.m.

Ecuador: 5:00 p.m.

Perú: 5:00 p.m.

Bolivia: 6:00 p.m.

Venezuela: 6:00 p.m.

Chile: 7:00 p.m.

Paraguay: 7:00 p.m.

Uruguay: 7:00 p.m.

Argentina: 7:00 p.m.

Brasil: 7:00 p.m.

España: 0:00 a.m. del día siguiente