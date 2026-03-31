Italia y Bosnia y Herzegovina ya se ven las caras este martes 31 de marzo (1:45 p.m. PER) en un choque clave por el repechaje rumbo al Mundial 2026. El partido acaba de arrancar y desde el primer minuto se vive con una intensidad total, con dos selecciones que saben que no hay margen de error y que solo una podrá dar el paso decisivo hacia la próxima Copa del Mundo.
El duelo se juega con alta tensión y emociones constantes, donde cada jugada puede inclinar la balanza en cualquier instante. Si quieres conocer quién ganó Italia vs. Bosnia y Herzegovina EN VIVO, el marcador final y todos los detalles de este enfrentamiento, sigue leyendo esta nota que se actualizará minuto a minuto con toda la información.
¿Cómo quedó el partido Italia vs. Bosnia y Herzegovina por el repechaje al Mundial 2026?
El partido entre Italia y Bosnia y Herzegovina se encuentra EN VIVO y el marcador se irá actualizando conforme avancen los minutos. Mantente atento a esta sección para conocer el resultado final, goles, incidencias y quién se queda con el boleto al Mundial 2026.
¿A qué hora inició Italia vs. Bosnia y Herzegovina hoy por la final del Repechaje UEFA al Mundial 2026?
La transmisión del partido de Italia vs. Bosnia y Herzegovina se puede ver a partir de las 13:45 horas de Perú y Colombia / 15:45 de Argentina y Chile / 19:45 de España. Aquí te dejo con más horarios en diferentes partes del mundo para que puedas seguir este partido de la final del Repechaje UEFA al Mundial 2026.
- Argentina: 15:45 horas.
- Bolivia: 14:45 horas.
- Chile: 15:45 horas.
- Ecuador: 13:45 horas.
- España: 19:45 horas.
- México: 12:45 horas.
- Estados Unidos: 2:45 p.m. ET / 11:45 a.m. PT
- Perú: 13:45 horas.
- Paraguay: 15:45 horas.
- Uruguay: 15:45 horas.
- Venezuela: 14:45 horas.
¿Qué canal transmite Italia vs. Bosnia y Herzegovina EN VIVO por la final del Repechaje de Europa al Mundial 2026?
La transmisión del juego de Italia vs. Bosnia y Herzegovina podrás verla a través de la señal de ESPN o Disney Plus Premium, siendo así los únicos canales que van a transmitir este duelo en todo Latinoamérica.
De otro lado, si te encuentras en Estados Unidos, podrás ver el partido de Italia vs. Bosnia y Herzegovina a través de Fox Sports 1, fuboTV, Foxsports.com, ViX, FOX Sports App y FOX One, en lo que serán señales disponibles en español e inglés para seguir este encuentro por la final del Repechaje UEFA al Mundial 2026.