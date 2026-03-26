¡La tensión se siente en el aire! Italia se juega la vida este jueves 26 de marzo a las 3:45 p. m. ET / 12:45 p. m. PT en el New Balance Arena de Bérgamo ante Irlanda del Norte en un repechaje que define su camino al Mundial 2026. Tras las dolorosas ausencias en los torneos de 2018 y 2022, la “Azzurra” llega con la presión de demostrar que puede manejar momentos críticos sin fallar. Para la comunidad hispana en Estados Unidos aficionada al fútbol de primer nivel, este duelo es imperdible, ya que representa el regreso de un grande o una nueva pesadilla histórica. No hay margen de error: ganar es la única opción para evitar otro fracaso monumental en suelo europeo.

El planteamiento táctico será fundamental para que el equipo de Gennaro Gattuso no caiga en la desesperación frente a un bloque defensivo muy cerrado. Italia necesita velocidad, pases verticales y el despliegue físico de Nicolò Barella para romper las líneas de Irlanda del Norte desde el inicio. Si los locales se limitan a una posesión lenta y predecible, le harán el juego fácil a un rival que se siente cómodo defendiendo cerca de su área. La clave estará en usar las bandas con Federico Dimarco y Andrea Cambiaso para enviar centros con veneno que desestabilicen a la defensa visitante.

Por su parte, Irlanda del Norte llega diezmada por las ausencias de figuras clave como Conor Bradley y Jamal Lewis, lo que los obligará a ser aún más conservadores. El plan de Michael O’Neill es claro: resistir, ganar cada duelo individual y llevar el partido a un terreno físico y cortado para desesperar a los italianos. Saben que si mantienen el marcador en cero durante los primeros sesenta minutos, la ansiedad empezará a jugar en contra de los locales. Es una batalla de resistencia contra talento, donde cualquier contragolpe podría ser letal para las aspiraciones de la selección de Italia.

En cuanto a la alineación, Gianluigi Donnarumma será el líder bajo los tres palos, mientras que Bastoni y Calafiori buscarán dar seguridad en la zona baja. La gran duda está en el ataque: ¿apostar por la potencia física de Mateo Retegui o la movilidad inteligente de Giacomo Raspadori? Probablemente, Italia necesite una mezcla de ambos estilos para superar un muro defensivo que no dejará espacios libres en el centro del campo. Cada decisión desde el banquillo pesará oro en una noche donde el prestigio del fútbol italiano se pone a prueba ante el mundo entero.

Resultado final Italia vs. Irlanda del Norte hoy

A continuación, conoce los principales detalles del juego del Italia vs. Irlanda del Norte, como el marcador final y quiénes anotaron los goles de este derbi madrileño, disputado en el Estadio Santiago Bernabéu.

Cuánto quedó el partido:

Goles del partido:

¿Cómo va el historial de Italia vs. Irlanda del Norte en las Eliminatorias UEFA?

Italia e Irlanda del Norte se han enfrentado pocas veces y el dominio reciente es claramente italiano. Según los registros que compilan partidos oficiales y amistosos desde 2009, los equipos han jugado 5 veces en ese periodo.

Partidos jugados desde 2009: 5.

Victorias de Italia: 3.

Empates: 2.

Victorias de Irlanda del Norte: 0.

Goles de Italia: 8 (promedio 1.6 por partido en ese lapso).

Goles de Irlanda del Norte: 0.

Resultados de sus últimos cinco enfrentamientos (con fecha y competición):

Italia 3–0 Irlanda del Norte (amistoso internacional, 6/06/2009).

Irlanda del Norte 0–0 Italia (Clasificación Euro, 8/10/2010).

Italia 3–0 Irlanda del Norte (Clasificación Euro, 11/10/2011).

Italia 2–0 Irlanda del Norte (Clasificación Mundial UEFA, 25/03/2021).

Irlanda del Norte 0–0 Italia (Clasificación Mundial UEFA, 15/11/2021).

Resumen reciente de los partidos entre Italia e Irlanda del Norte (2009–2021)

Concepto Italia Irlanda del Norte Partidos jugados (2009–) 5 5 Victorias 3 0 Empates 2 2 Derrotas 0 3 Goles a favor 8 0