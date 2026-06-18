La segunda jornada de la Copa Mundial de la FIFA 2026 presenta un choque determinante por el liderato del Grupo A entre México y Corea del Sur. El Estadio Guadalajara albergará este compromiso el jueves 18 de junio, donde ambas escuadras exponen su invicto tras sumar tres valiosos puntos en sus respectivos debuts oficiales. El técnico Javier Aguirre busca consolidar el dominio azteca frente a un rival asiático que destaca por su velocidad y estricta disciplina en transiciones. El resultado de este compromiso definirá al primer clasificado del sector de cara a la ronda de eliminación directa en el torneo global.

El Tri llega motivado tras vencer sólidamente 2-0 a Sudáfrica en el partido inaugural del certamen gracias a los goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez. Este histórico inicio mantiene al cuadro coanfitrión en la cima del grupo, respaldado por una racha de siete victorias en sus últimos nueve compromisos. La escuadra mexicana ha mostrado una notable solidez defensiva con tres vallas invictas en sus recientes cuatro presentaciones oficiales dentro de la competencia. No obstante, la principal preocupación para el cuerpo técnico radica en suplir la sensible baja del defensor central César Montes debido a su suspensión. La retaguardia nacional deberá reajustar sus piezas para contener el juego vertical que proponen los veloces delanteros del combinado de los Tigres de Asia.

Por su parte, Corea del Sur firmó un inicio ideal al revertir un marcador adverso y derrotar 2-1 a la República Checa la semana pasada. El mediocampista Hwang In-Beom comandó la oportuna reacción de su país al anotar el gol del empate y asistir posteriormente al atacante Oh Hyeon-Gyu. El estratega Hong Myung-Bo encadena tres victorias consecutivas y confía en el despliegue físico de sus dirigidos para de esta forma neutralizar la presión de la localía. Los asiáticos registran una marcada sequía frente a México desde 2006, sumando tres caídas y un empate de 2-2 en su último antecedente de 2025.

México vs. Corea del Sur juegan por la fecha 2 del Mundial 2026. (Diseño: Depor)

¿Cómo quedó el México vs. Corea del Sur hoy 18 de junio de 2026?

El encuentro entre México y Corea del Sur se disputa este jueves 18 de junio de 2026 en el Estadio Akron de Guadalajara por la segunda jornada del Grupo A del Mundial FIFA 2026.

Resultado final:

Partido Resultado Goles México vs. Corea del Sur -- --

¿Qué canales transmiten México vs. Corea del Sur EN VIVO?

El partido inaugural del Mundial FIFA 2026 se puede seguir EN VIVO mediante distintas señales de televisión abierta, cable y plataformas de streaming oficiales en varios países.

México

Televisa

Canal 5

TUDN

ViX Premium

Estados Unidos

FOX Sports

FOX

FOX One

FOX Sports App

España

RTVE

La 1 TVE

RTVE Play

Sudamérica

Argentina

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México vs. Corea del Sur juegan por la fecha 2 del Mundial 2026. (Diseño: Depor)

¿A qué hora comienza México vs. Corea del Sur en cada país?

El partido México vs. Corea del Sur por la Fecha 2 del Grupo A del Mundial FIFA 2026 se disputará este jueves 18 de junio en distintos horarios alrededor del mundo.

México: 7:00 p.m.

Estados Unidos (ET): 9:00 p.m.

Estados Unidos (CT): 8:00 p.m.

Estados Unidos (PT): 6:00 p.m.

Guatemala: 7:00 p.m.

Honduras: 7:00 p.m.

El Salvador: 7:00 p.m.

Costa Rica: 7:00 p.m.

Panamá: 8:00 p.m.

Colombia: 8:00 p.m.

Ecuador: 8:00 p.m.

Perú: 8:00 p.m.

Bolivia: 9:00 p.m.

Venezuela: 9:00 p.m.

Chile: 9:00 p.m.

Paraguay: 10:00 p.m.

Uruguay: 10:00 p.m.

Argentina: 10:00 p.m.

Brasil: 10:00 p.m.

España: 3:00 a.m. del día siguiente