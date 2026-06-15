La Copa Mundial de la FIFA 2026 ya comenzó y los aficionados al fútbol de todas partes del planeta se encuentran al borde de sus asientos para presenciar el estreno de una de las selecciones que siempre dan que hablar en cada edición del torneo: Uruguay, que medirá fuerzas contra Arabia Saudita en el imponente Hard Rock Stadium de Miami, Florida. Conoce cómo quedó el partido Uruguay — Arabia Saudita por la Jornada 1 del Grupo H del Mundial 2026.
La bicampeona selección de Uruguay inicia su camino hacia la gloria en la Copa Mundial de la FIFA 2026 enfrentando a Arabia Saudita en uno de los duelos más esperados de la primera fecha del Grupo H. Bajo la dirección técnica de Marcelo Bielsa, el combinado sudamericano buscará imponer su jerarquía desde el silbatazo inicial ante los Halcones Verdes que sellaron su clasificación a través de la Cuarta Ronda de las Eliminatorias de la AFC (Asia) al superar a Indonesia e Irak. Los registros oficiales indican que ambas escuadras solo se han cruzado una vez en la máxima cita del balompié durante la fase de grupos de Rusia 2018, donde la escuadra celeste se impuso por la mínima diferencia con gol de Luis Suárez.
¿Cómo quedó el Uruguay — Arabia Saudita hoy 15 de junio de 2026?
El encuentro entre Uruguay y Arabia Saudita se disputa este lunes 15 de junio de 2026 en el Hard Rock Stadium por la jornada inaugural del Grupo H del Mundial FIFA 2026.
Resultado EN VIVO:
|Partido
|Resultado
|Goles
|Uruguay — Arabia Saudita
|1 — 1
|Abdulelah Al-Amri 41′ (ARA)
Maximiliano Araújo 80′(URU)
¿Qué canales transmiten Uruguay — Arabia Saudita EN VIVO?
El partido inaugural del Grupo H de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 se puede seguir EN VIVO mediante distintas señales de televisión abierta, cable y plataformas de streaming oficiales en varios países.
México
- Canal 5 Televisa
- Azteca 7
- TUDN En Vivo
- Azteca Deportes En Vivo
- ViX Mexico
Estados Unidos
- Fox Sports 1
- fuboTV
- Telemundo
- Telemundo Deportes En Vivo
- Peacock
- Foxsports.com
- FOX Sports App
- FOX One
- Futbol de Primera Radio
España
- DAZN Spain
- TVE La 1
- RTVE Play
- Movistar+
- fuboTV España
Sudamérica
Argentina
- Telefe Argentina
- DIRECTV Sports Argentina
- DGO
- mitelefe
- Paramount+
Bolivia
- Red Uno
- Unitel
- Tigo Sports Bolivia
- Disney+ Premium Chile
- Entel TV
Brasil
- SporTV
- Globo
- Globoplay
- SBT
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- Claro TV+
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Chile
- Chilevision
- DIRECTV Sports Chile
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- Disney+ Premium Chile
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Colombia
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- RCN Television
- DIRECTV Sports Colombia
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- Deportes RCN En Vivo
- Caracol Play
- ditu
- Radio Nacional de Colombia
- Paramount+
Ecuador
- DIRECTV Sports Ecuador
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- Paramount+
Perú
- DIRECTV Sports Peru
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Uruguay
- DIRECTV Sports Uruguay
- DGO
- Canal 5 Uruguay
- Paramount+
Venezuela
- DIRECTV Sports Venezuela
- DGO
- inter
¿A qué hora comenzó Uruguay — Arabia Saudita en cada país?
El partido de la jornada inaugural del Grupo H del Mundial FIFA 2026 arrancó este lunes 15 de junio en distintos horarios alrededor del mundo.
- México: 4:00 p.m.
- Estados Unidos (ET): 6:00 p.m.
- Estados Unidos (CT): 5:00 p.m.
- Estados Unidos (PT): 3:00 p.m.
- Guatemala: 4:00 p.m.
- Honduras: 4:00 p.m.
- El Salvador: 4:00 p.m.
- Costa Rica: 4:00 p.m.
- Panamá: 5:00 p.m.
- Colombia: 5:00 p.m.
- Ecuador: 5:00 p.m.
- Perú: 5:00 p.m.
- Bolivia: 6:00 p.m.
- Venezuela: 6:00 p.m.
- Chile: 7:00 p.m.
- Paraguay: 7:00 p.m.
- Uruguay: 7:00 p.m.
- Argentina: 7:00 p.m.
- Brasil: 7:00 p.m.
- España: 0:00 a.m. del día siguiente