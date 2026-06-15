La Copa Mundial de la FIFA 2026 ya comenzó y los aficionados al fútbol de todas partes del planeta se encuentran al borde de sus asientos para presenciar el estreno de una de las selecciones que siempre dan que hablar en cada edición del torneo: Uruguay, que medirá fuerzas contra Arabia Saudita en el imponente Hard Rock Stadium de Miami, Florida. Conoce cómo quedó el partido Uruguay — Arabia Saudita por la Jornada 1 del Grupo H del Mundial 2026 .

La bicampeona selección de Uruguay inicia su camino hacia la gloria en la Copa Mundial de la FIFA 2026 enfrentando a Arabia Saudita en uno de los duelos más esperados de la primera fecha del Grupo H. Bajo la dirección técnica de Marcelo Bielsa, el combinado sudamericano buscará imponer su jerarquía desde el silbatazo inicial ante los Halcones Verdes que sellaron su clasificación a través de la Cuarta Ronda de las Eliminatorias de la AFC (Asia) al superar a Indonesia e Irak. Los registros oficiales indican que ambas escuadras solo se han cruzado una vez en la máxima cita del balompié durante la fase de grupos de Rusia 2018, donde la escuadra celeste se impuso por la mínima diferencia con gol de Luis Suárez.

Conoce los horarios y canales de TV para ver el partido entre Uruguay vs. Arabia Saudita EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE hoy 15 de junio desde el Hard Rock Stadium. (Foto: Composición Depor)

¿Cómo quedó el Uruguay — Arabia Saudita hoy 15 de junio de 2026?

El encuentro entre Uruguay y Arabia Saudita se disputa este lunes 15 de junio de 2026 en el Hard Rock Stadium por la jornada inaugural del Grupo H del Mundial FIFA 2026.

Resultado EN VIVO:

Partido Resultado Goles Uruguay — Arabia Saudita 1 — 1 Abdulelah Al-Amri 41′ (ARA)

Maximiliano Araújo 80′(URU)

¿Qué canales transmiten Uruguay — Arabia Saudita EN VIVO?

El partido inaugural del Grupo H de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 se puede seguir EN VIVO mediante distintas señales de televisión abierta, cable y plataformas de streaming oficiales en varios países.

México

Canal 5 Televisa

Azteca 7

TUDN En Vivo

Azteca Deportes En Vivo

ViX Mexico

Estados Unidos

Fox Sports 1

fuboTV

Telemundo

Telemundo Deportes En Vivo

Peacock

Foxsports.com

FOX Sports App

FOX One

Futbol de Primera Radio

España

DAZN Spain

TVE La 1

RTVE Play

Movistar+

fuboTV España

Sudamérica

Argentina

Telefe Argentina

DIRECTV Sports Argentina

DGO

mitelefe

Paramount+

Bolivia

Red Uno

Unitel

Tigo Sports Bolivia

Disney+ Premium Chile

Entel TV

Brasil

SporTV

Globo

Globoplay

SBT

Zapping

N Sports

Claro TV+

Sky+

CazéTV

Vivo Play

Chile

Chilevision

DIRECTV Sports Chile

DGO

Disney+ Premium Chile

Paramount+

Colombia

Caracol TV

RCN Television

DIRECTV Sports Colombia

DGO

Deportes RCN En Vivo

Caracol Play

ditu

Radio Nacional de Colombia

Paramount+

Ecuador

DIRECTV Sports Ecuador

DGO

Teleamazonas

Paramount+

Perú

DIRECTV Sports Peru

DGO

Disney+ Premium Chile

Paramount+

Uruguay

DIRECTV Sports Uruguay

DGO

Canal 5 Uruguay

Paramount+

Venezuela

DIRECTV Sports Venezuela

DGO

inter

Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite el Uruguay vs. Arabia Saudita por el Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Composición Canva - Depor)

¿A qué hora comenzó Uruguay — Arabia Saudita en cada país?

El partido de la jornada inaugural del Grupo H del Mundial FIFA 2026 arrancó este lunes 15 de junio en distintos horarios alrededor del mundo.

México: 4:00 p.m.

Estados Unidos (ET): 6:00 p.m.

Estados Unidos (CT): 5:00 p.m.

Estados Unidos (PT): 3:00 p.m.

Guatemala: 4:00 p.m.

Honduras: 4:00 p.m.

El Salvador: 4:00 p.m.

Costa Rica: 4:00 p.m.

Panamá: 5:00 p.m.

Colombia: 5:00 p.m.

Ecuador: 5:00 p.m.

Perú: 5:00 p.m.

Bolivia: 6:00 p.m.

Venezuela: 6:00 p.m.

Chile: 7:00 p.m.

Paraguay: 7:00 p.m.

Uruguay: 7:00 p.m.

Argentina: 7:00 p.m.

Brasil: 7:00 p.m.

España: 0:00 a.m. del día siguiente