Este jueves 27 de agosto, en Mónaco se desarrolló el sorteo de la fase liga de la Champions League. Entre los grandes aspirantes al título aparece el Real Madrid, club más laureado de la historia del torneo con 15 coronas y que afronta una nueva campaña con el objetivo de conquistar la decimosexta. El conjunto español también buscará preservar una marca histórica: ser el único equipo que ha conseguido ganar tres ediciones consecutivas de la máxima competición europea, un récord que el PSG podría igualar esta temporada.

Otro de los principales favoritos es el Barcelona, que intentará volver a levantar la ‘Orejona’ después de más de una década. Desde la llegada de Hansi Flick, el equipo catalán ha encontrado una identidad futbolística que le permitió conquistar nuevamente LaLiga. Con Lamine Yamal como referente ofensivo y el reciente fichaje de Rodri para reforzar su mediocampo, el cuadro azulgrana parte como uno de los conjuntos con mayor potencial en Europa.

Por su parte, el Bayern Múnich llega con la intención de dar el último paso que le faltó en la temporada anterior, cuando quedó cerca de alcanzar la gran final. Bajo la dirección de Vincent Kompany, el cuadro alemán cuenta con una plantilla repleta de talento y experiencia. Luis Díaz, Harry Kane, Jamal Musiala, Joshua Kimmich y Michael Olise destacan entre las figuras que buscarán conducir a los bávaros hacia una nueva conquista.

Revisa los rivales de Real Madrid, Bayern Múnich y Barcelona en la fase liga de la Champions League. Los tres equipos son candidatos para llevarse el título. FOTO: Imagen creada por la IA de Gemini.

¿Quiénes son los rivales del Real Madrid en Champions League 2026-27?

Revisa los rivales del Real Madrid en la Champions League. El sorteo de la fase liga del campeonato europeo será a las 11:00 a.m. (horario de Perú, Ecuador y Colombia) y 6:00 p.m. en España.

¿Quiénes son los rivales del Barcelona en Champions League 2026-27?

Revisa los rivales del Barcelona en la Champions League. El sorteo de la fase liga del campeonato europeo será a las 11:00 a.m. (horario de Perú, Ecuador y Colombia) y 6:00 p.m. en España.

¿Quiénes son los rivales del Bayern Múnich en Champions League 2026-27?

Revisa los rivales del Bayern Múnich en la Champions League. El sorteo de la fase liga del campeonato europeo será a las 11:00 a.m. (horario de Perú, Ecuador y Colombia) y 6:00 p.m. en España.

¿Cómo se juega la fase liga de la Champions League 2026-27?

La fase liga de la Champions League reemplazó a la antigua fase de grupos. Bajo este formato, los 36 equipos participantes disputan ocho partidos ante ocho rivales diferentes, en lugar de enfrentarse dos veces contra tres adversarios. Cada club juega cuatro encuentros como local y cuatro como visitante.

Para definir los enfrentamientos, los equipos son distribuidos en cuatro bombos de nueve clubes, según su coeficiente UEFA. Cada participante es emparejado con dos equipos de cada bombo: uno de esos partidos se juega en casa y el otro fuera. De esta manera, cada conjunto termina enfrentándose a dos rivales del Bombo 1, dos del Bombo 2, dos del Bombo 3 y dos del Bombo 4.

Calendario completo de la UEFA Champions League 2026-2027

Jornada 1: 8 / 10 de septiembre de 2026

8 / 10 de septiembre de 2026 Jornada 2: 13 / 14 de octubre de 2026

13 / 14 de octubre de 2026 Jornada 3: 20 / 21 de octubre de 2026

20 / 21 de octubre de 2026 Jornada 4: 3 / 4 de noviembre de 2026

3 / 4 de noviembre de 2026 Jornada 5: 24 / 25 de noviembre de 2026

24 / 25 de noviembre de 2026 Jornada 6: 8 / 9 de diciembre de 2026

8 / 9 de diciembre de 2026 Jornada 7: 19 / 20 de enero de 2027

19 / 20 de enero de 2027 Jornada 8: 27 de enero de 2027

27 de enero de 2027 Play-offs: 16 / 17 y 23 / 24 de febrero de 2027

16 / 17 y 23 / 24 de febrero de 2027 Octavos de final: 9 / 10 y 16 / 17 de marzo de 2027

9 / 10 y 16 / 17 de marzo de 2027 Cuartos de final: 6 / 7 y 13 / 14 de abril de 2027

6 / 7 y 13 / 14 de abril de 2027 Semifinales: 27 / 28 de abril y 4 / 5 de mayo de 2027

27 / 28 de abril y 4 / 5 de mayo de 2027 Final: 5 de junio de 2027, Estadio Metropolitano de Madrid

¿Dónde se jugará la final de la UEFA Champions League 2026-27?

La final de la UEFA Champions League 2026-27 se realizará en España, en el Estadio Metropolitano de Madrid, el sábado 5 de junio de 2027. El recinto cuenta con una capacidad de 71 000 espectadores.