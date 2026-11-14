Por la ida de los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026, las escuadras de Jamaica y México chocarán en el National Stadium este sábado 14 de noviembre. Como se trata de un duelo imperdible, conoce a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.
¿A qué hora ver EN VIVO el duelo Jamaica vs. México en distintos países del mundo?
Para que no te pierdas el duelo Jamaica vs. México por la Concacaf Nations League 2026 este sábado 14 de noviembre, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 8:00 pm
- Estados Unidos (CT): 7:00 pm
- Estados Unidos (MT): 6:00 pm
- Estados Unidos (PT): 5:00 pm
- México (CDMX): 7:00 pm
- España: 2:00 am del domingo 15 de noviembre
- Puerto Rico: 9:00 pm
- Panamá: 8:00 pm
- Costa Rica: 7:00 pm
- República Dominicana: 9:00 pm
- El Salvador: 7:00 pm
- Guatemala: 7:00 pm
- Honduras: 7:00 pm
- Nicaragua: 7:00 pm
- Argentina: 10:00 pm
- Brasil (Brasilia): 10:00 pm
- Uruguay: 10:00 pm
- Chile (Santiago): 10:00 pm
- Paraguay: 10:00 pm
- Bolivia: 9:00 pm
- Venezuela: 9:00 pm
- Ecuador: 8:00 pm
- Perú: 8:00 pm
- Colombia: 8:00 pm
¿Qué canal transmite EN VIVO el duelo Jamaica vs. México?
Este sábado 14 de noviembre se podrá ver el duelo Jamaica vs. México por la Concacaf Nations League 2026. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: Univision, Univision NOW, TUDN USA, TUDN.com, TUDN App, ViX
- México: Canal 5 Televisa, Azteca 7, Azteca Deportes En Vivo, TUDN En Vivo, Claro Sports, ViX México
- Canadá: OneSoccer
- Costa Rica: Azteca Deportes En Vivo, Claro Sports
- República Dominicana: Claro Sports
- El Salvador: Azteca Deportes En Vivo, Claro Sports
- Guatemala: Azteca Deportes En Vivo, Claro Sports
- Honduras: Azteca Deportes En Vivo, Claro Sports
- Jamaica: Bluu
- Puerto Rico: ViX