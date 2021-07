Argentina jugará otra final y buscará después de 28 años lograr un nuevo título. Esta vez será el turno de Lionel Scaloni para intentar volver a tocar la gloria con la Albiceleste. Aunque no será una tarea nada sencilla, ya que tendrán en frente a Brasil. Sin embargo, este es un rival que trae gratos recuerdos para el seleccionador argentino durante su etapa como futbolista.

El 29 de junio de 1997 los rioplatenses enfrentaron a la ‘Canarinha’ por los cuartos de final de la Copa del Mundo Sub 20. Tuvieron que pasar 79 minutos para que se abra el marcador. El actual DT recibió una espectacular servicio de Juan Román Riquelme. Después de dejar en el camino al defensor Adailton con un gran amague, enrumbó solo al arco y sacó un remate imposible para el arquero brasileño.

“La verdad es que todavía no sé cómo hice el gol. Siempre intento esa jugada y trato de patear al arco con la parte interna del pie. Pero si digo que le pegué tres dedos nadie me va a creer. Pónganlo así: no sé cómo hice ese gol”, fueron las palabras del entonces jugador de Estudiantes de La Plata.

Martín Perezlindo marcó el 2-0 y sentenció la serie para los argentinos. Pero sin lugar a dudas, el tanto de Scaloni empezó a desatar la pesadilla de los brasileños en Malasia. Aquella eliminación terminó con un sabor más dulce aún, cuando semanas después la Albiceleste levantaba el título del mundo.

En aquel equipo argentino también se encontraba Walter Samuel y Pablo Aimar, quienes actualmente forman pare del comando técnico de Lionel Scaloni. Un tridente que busca hacer historia, ahora desde el banquillo.

Brasil y Argentina se enfrentarán el sábado 10 de julio en el Estadio Maracaná de Rio de Janeiro. El choque está programado a partir de las 7:00 p.m. (hora peruana) y es posible que pueda jugarse con público.





