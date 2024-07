Colombia vs. Argentina se ven las caras EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV en el Hard Rock Stadium de Miami, por la gran final de la Copa América 2024. Este encuentro, que será decisivo para ambas selecciones, está programado para jugarse el domingo 14 de julio desde las 7:00 de la noche (horario en Perú y Colombia, 8:00 p.m. en Chile y 9:00 p.m. en Uruguay) y será transmitido por DSPORTS (DIRECTV) y DGO para toda Latinoamérica. En Perú también podrá ser vista por América TV, disponible en el Canal 4; en Colombia por Caracol TV, RCN y Win Sports; y en Argentina por TV Pública, Telefe y TyC Sports. Asimismo, recomendamos no buscarlo en Futbol Libre TV, señal pirata. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que también podrás vivir el minuto a minuto y las incidencias de este encuentro en la web de Depor.

Así celebró Colombia la clasificación a la final de la Copa América. (Video: Colombia)