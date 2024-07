Se define el primer lugar del Grupo D en la Copa América 2024 con un partidazo: Colombia vs. Brasil EN VIVO este martes 2 de julio desde el Levi’s Stadium. A partir de las 8:00 p.m. (9:00 p.m. ET) y con transmisión de GOL Caracol y Canal RCN para todo Colombia, mira el encuentro entre estos dos titanes, que quieren finalizar en lo más alto de la tabla de su grupo para, de esta forma, evitar un cruce contra la selección charrúa. Recordemos que Brasil marcha en la segunda ubicación con 4 unidades, mientras que Colombia va líder con puntaje perfecto tras victorias ante Paraguay en el debut y Costa Rica en la jornada pasada.

Luego de 25 partidos invictos, la Selección Colombia quiere estirar su racha al mando de Néstor Lorenzo y este partido seguramente será el más importante que disputen hasta ahora: ante Brasil y por el primer lugar. Un empate o un triunfo contra el ‘Scratch’, les asegura finalizar en el primer lugar del grupo de cara a los cuartos de final, mientras que una derrota hará que queden segundos y jueguen contra Uruguay en la siguiente fase.

La selección brasileña despertó en la jornada pasada contra Paraguay, a la que goleó por 4-1 con una actuación fenomenal de Vinicius Júnior. Por ahora, el jugador del Real Madrid ha sido la pieza más destacada del conjunto pentacampeón del mundo, pero necesitarán más que eso para poder obtener una victoria ante Colombia, que viene siendo de las mejores selecciones en Conmebol.

Revisa en qué canal ver y a qué hora inicia el partido entre Brasil vs Colombia por la fecha 3 de la Copa América 2024. (Foto: Composición Depor).

¿Cómo ver Colombia vs. Brasil de la Copa América 2024?

Fecha: martes 2 de julio

martes 2 de julio Lugar: Levi’s Stadium

Levi’s Stadium Hora: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Canal TV: GOL Caracol y Canal RCN

GOL Caracol y Canal RCN Streaming: Caracol Play

¿A qué hora juega Colombia vs. Brasil por Copa América 2024?

El partido de la Selección Colombia vs. Brasil podrás vivirlo a partir de las 8:00 p.m. desde el Levi’s Stadium . Este es el horario de inicio pactado para el enfrentamiento por el primer lugar del Grupo D de la Copa América 2024. Mantente atento a la programación local para que no te pierdas este partido.

¿A qué hora ver Colombia vs. Brasil desde Estados Unidos?

Si te encuentras en los Estados Unidos, el partido de Colombia vs. Brasil iniciará a partir de las 9:00 p.m. (ET) . Además, aquí te dejamos con los horarios en diversas ciudades de los USA para que no te pierdas el inicio de este duelo de pronóstico reservado entre colombianos y brasileños.

Horarios Colombia vs. Brasil Ciudades de Estados Unidos 9:00 p.m. (ET) Virginia Occidental, Vermont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut. 8:00 p.m. (CT) Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Florida (CST), Arkansas y Alabama. 7:00 p.m. (MT) Wyoming, Utah, Texas (El Paso y Hudspeth), Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. 6:00 p.m. (PT) Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California.

¿En qué canales ver Colombia vs. Brasil en vivo?

La transmisión del partido Colombia vs. Brasil va por Caracol TV (GOL Caracol) y Canal RCN en territorio colombiano . Estas son las señales de TV abierta donde podrás ver el partido de la Jornada 3 de la Copa América 2024, mientras que en señal de paga va por Win Sports. Cabe destacar que en el resto de Latinoamérica, el encuentro se verá a través de DirecTV en su señal de DSports (canal 1610).

¿Dónde ver online Colombia vs. Brasil por Copa América 2024?

Mira el juego de la Selección Colombia vs. Brasil por la señal de Caracol Play (app oficial de Caracol TV) o en la página web https://www.canalrcn.com/senal-en-vivo/. Además, si vives en el resto de Latinaomérica, no te pierdas el encuentro por DGo, que es la app de streaming oficial de DirecTV.

Colombia vs. Brasil: posibles alineaciones

Posible XI de Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, John Lucumí, Johan Mojica; Richard Ríos, Jefferson Lerma, James Rodríguez; Rafael Santos Borré, Jhon Arias y Luis Díaz.

Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, John Lucumí, Johan Mojica; Richard Ríos, Jefferson Lerma, James Rodríguez; Rafael Santos Borré, Jhon Arias y Luis Díaz. Posible XI de Brasil: Alisson; Danilo, Éder Militao, Marquinhos, Guilherme Arana; Bruno Guimarães, Joao Gomes; Raphinha, Lucas Paquetá, Vinicius Junior; Rodrygo.