Su oportunidad en la selección mayor de Argentina tomó tiempo, pero pocos recuerdas que Emiliano Martínez ya había brillado en las inferiores. Su accionar en la Copa América 2021 sacó a relucir recuerdos que nadie mencionaba sobre el arquero. Con apenas 17 años, Arsenal decidió comprarlo luego de verlo en el Sudamericano Juvenil de 2009. El ‘Dibu’ tuvo una jornada destacada y resaltó en los penales ante Brasil.

Si bien es cierto, el encuentro terminó derrota, Martínez resaltó por su capacidad de atajar penales. Además, los dirigidos por Tata Brown consiguieron la clasificación para el Mundial de la categoría en ese torneo que se desarrolló en Chile, pero debió disputar una final contra Brasil para dirimir al campeón del certamen. El partido culminó 2-2 en tiempo regular, después que la albiceleste lograra remontar un 0-2 en contra.

Quienes erraron los lanzamientos en aquella noche fueron el ex Boca Sergio Araujo y el ex River Daniel Keko Villalva, pero ‘Dibu’ logró equilibrar equilibrar esta tanda de penales con dos atajadas. Quienes no pudieron con el argentino fueron Philippe Coutinho y el defensor Gerson que la mandó afuera del arco.

El Sudamericano Sub 17 del 2009 lo vio brillar cuando era parte de las divisiones menores de Independiente. Este torneo sirvió para que los ojeadores de Arsenal decidieran contratarlo.

Esteban Espíndola, hoy en Deportivo Saprissa de Costa Rica, falló el quinto disparo para la Albiceleste y Martínez se lució evitando el gol de Eduardo Pereira Rodrigues, Dudu, que actualmente se desempeña en el fútbol de Qatar luego de ser un símbolo del Palmeiras. La suerte no estuvo de su lado luego de tapar dos penales.

Con un disparo por lado, Argentina acertó tres en el mano a mano pero el actual lateral de Patronato Lucas Kruspzky falló en la cuarta oportunidad y Dibu ya no pudo adivinar los tiros de Fernando Martins, Casemiro, Mauricio y Wellington. Previamente, los del Tata habían ganado tres partidos y empatado uno en la fase de grupos de este Sudamericano. El joven arquero de Independiente había recibido tan solo dos tantos antes de la final con Brasil.

Brasil se coronó campeón de aquel torneo que tuvo a Edwin Cardona como goleador del Sudamericano. Eso sí, el ‘scratch’ no pudo acceder a octavos de final del mundial porque se ubicó tercero en su grupo. La selección de Brown quedó en el segundo puesto de una zona que compartió con Nigeria, Alemania y Honduras.

