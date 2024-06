Uruguay vs Bolivia serán partícipes de un duelo clave por el grupo C de la Copa América, este jueves 27 de junio a Bolivia 27 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey a partir de las 22.00 horas en Uruguay; 21 ET de USA y 19:00 horas de México. El juego podrá ser visto mediante DIRECTV Sports en sus señales de televisión, Internet y streaming. en todos los países de Latinoamérica. En este artículo te comparto cómo y dónde seguirlo por diferentes plataformas digitales.

Los dirigidos por Marcelo Bielsa lograron un triunfo en la primera fecha ante Panamá (3-1) y llegan con tres puntos. Con goles de Maximiliano Araújo, Darwin Núñez y Matías Viña; mientras que Michael Murillo descontó para el equipo panameño a los 94′. Por su parte, Bolivia perdió frente a Estados Unidos por 2 a 0 con goles de Christian Pulisic y Folarin Balogun desde el AT&T Stadium de Arlington, Texas.

¿Cómo ver Uruguay vs. Bolivia vía DirecTV Sports?

El partido de Uruguay vs. Bolivia podrá ser visto mediante DIRECTV Sports en sus señales de televisión, Internet y streaming. Para seguir el partido correspondiente a la primera fecha del Grupo C de la Copa América 2024.

DIRECTV Sports: Canal 610

DIRECTV Sports 2: Canal 612

DIRECTV Sports +: Canal 613

¿Cómo ver Uruguay vs. Bolivia vía DGO?

A continuación, te comparto los links de streaming oficiales para poder descargar las aplicaciones móviles para ver el Uruguay vs. Bolivia en vivo por Copa América 2024 desde tu teléfono celular, tablet, PC o Smart TV:

¿Qué canal ver Uruguay vs. Bolivia en Estados Unidos?

En idioma inglés, el canal FOX Sports (FS1) cuenta con los derechos para transmitir todos los partidos de la selección de Estados Unidos en la Copa América 2024 desde los servicios streaming de fubo TV, DIRECTV Stream y Sling TV. Si deseas verlo en español, tendrás que contratar TUDN, Univisión y ViX Premium.