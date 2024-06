Uruguay vs Bolivia EN VIVO y EN DIRECTO | La Celeste se enfrenta este jueves 27 de junio a Bolivia 27 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey por la segunda fecha del Grupo C de la Copa América 2024 a partir de las 22.00 horas en Uruguay; 21 ET de USA y 19:00 horas de México. Entérate de los horarios del encuentro, formaciones y cómo ver el partido donde el favorito es el equipo uruguayo.

Los dirigidos por Marcelo Bielsa lograron un triunfo en la primera fecha ante Panamá (3-1) y llegan con tres puntos. Con goles de Maximiliano Araújo, Darwin Núñez y Matías Viña; mientras que Michael Murillo descontó para el equipo panameño a los 94′. Por su parte, Bolivia perdió frente a Estados Unidos por 2 a 0 con goles de Christian Pulisic y Folarin Balogun desde el AT&T Stadium de Arlington, Texas.

¿A qué hora juegan Uruguay vs. Bolivia EN VIVO por la Copa América 2024?

El Uruguay vs. Bolivia por la fecha 2 del grupo C de la Copa América 2024 inicia a las 22:00 horas (URU) / 20:00 horas (PAN); en el resto de los países de la región y otras partes del mundo son los siguientes:

HORARIO PAÍS 22:00 horas Argentina, Paraguay, Brasil 21:00 horas Chile, Venezuela, Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana 20:00 horas Perú, Ecuador, Colombia 19:00 horas México, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Costa Rica, Honduras 02:00 horas del lunes Londres 03:00 horas del lunes España, Italia, Alemania

¿A qué hora empieza el Uruguay vs. Bolivia desde EE.UU?

Aquí te muestro un cuadro con los horarios para que puedas verlo desde cualquier lugar de los Estados Unidos.

ZONA HORARIA CIUDADES DE ESTADOS UNIDOS 9:00 p.m. ET (UTC-5) - Hora del Este Virginia Occidental, Velmont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut. 8:00 p.m. CT (UTC-6) - Hora del Centro Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Florida (CST), Arkansas y Alabama. 7:00 p.m. MT (UTC-7) - Hora de la Montaña Wyoming, Utah, Texas (El Paso y Hudspeth), Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. 6:00 p.m. PT (UTC-8) - Hora del Pacífico Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California.





¿Cómo ver Uruguay vs. Bolivia por TV y Streaming?

Son varias las opciones para ver el Uruguay vs. Bolivia y el resto de los enfrentamientos, según tu país:

PAÍS CANALES/ STREAMING Panamá RPC TV y TVMAX Uruguay Ciudad TV, Cuta, DirecTV Sports y DirecTV Go Estados Unidos FOX Sports 1 (FS1), TUDN, UniMás, ViX Premium, fubo TV, Sling TV y DIRECTV Stream México Azteca 7, Canal 5, TUDN, Azteca Deportes y ViX Premium Argentina DirecTV Sports, TyC Sports, Telefe, TV Pública, TyC Sports Play y DirecTV Go Bolivia UNITEL, Entel, Inter Satelital y Comteco Brasil TV Globo, SporTV y SporTV Play Chile DirecTV Sports, Canal 13, Chilevisión, CHV, DirecTV Go y T13 Colombia Win Sports, Caracol TV, RCN, DirecTV Sports y DirecTV Go Costa Rica Teletica, Repretel y TDMAX Ecuador Ecuavisa, El Canal del Fútbol, DirecTV Sports y DirecTV Go El Salvador Canal 4 España Movistar+ Guatemala Azteca Guate y Claros Sports 2 Honduras Canal 11 Nicaraguay Viva Nicaragua Paraguay TiGo Sports, SNT, Telefuturo y Trece Perú América TV, DirecTV Sports, Américas tvGo y DirecTV Go Puerto Rico FOX Sports 1 (FS1), TUDN, UniMás, ViX Premium, fubo TV, Sling TV y DIRECTV Stream Venezuela Televen, DirecTV Sports y DirecTV Go

Posible once del Uruguay vs Bolivia por Copa América

Uruguay: Sergio Rochet; Nahitán Nández, Ronald Araújo, Mathias Olivera, Matias Viña; Manuel Ugarte, Federico Valverde, Giorgian De Arrascaeta; Facundo Pellistri, Darwin Núñez y Maximiliano Araújo. DT: Marcelo Bielsa.

Bolivia: Guillermo Viscarra; Jesús Sagredo, Luis Haquín, José Sagredo, Diego Medina; Roberto Fernández, Fernando Saucedo, Leonel Justiniano, Gabriel Villamil; César Menacho y Bruno Miranda. DT: Carlos Zago.