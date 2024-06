Panamá vs Estados Unidos se enfrentan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV este jueves 27 de junio desde el Mercedes-Benz Stadium por la fecha 2 del Grupo C por la Copa América 2024. El encuentro está programado para iniciar a las 5:00 de la tarde (horario en Perú y Panamá, una hora antes en México) y será transmitido GRATIS AHORA por STREAMING para toda América Latina a través de las señales de DSports, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, además de su versión de streaming en la plataforma de DGO. En Panamá se podrá ver por TV vía Repretel (Canal 6) y Teletica (Canal 7); mientras que en Estados Unidos por Univisión y FOX. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias en Depor.

Panamá vs Estados Unidos por la fecha 2 de la Copa América 2024. (Vídeo: Selección de Panamá).





Panamá vs. Estados Unidos: posibles alineaciones

Panamá: Mosquera; Murillo, Fariña, Córdoba, Miller, Davis; Rodríguez, Martínez, Carrasquilla, Bárcenas; Fajardo.

Estados Unidos: Turner; Scally, Richards, Ream, Robinson; McKennie, Adams, Reyna; Weah, Pulisic y Balogun.