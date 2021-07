Ecuador vs. Argentina se enfrentan EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | TV en el Estadio Olímpico Pedro Ludovico por los cuartos de final de la Copa América 2021. Lionel Messi y compañía van en busca de romper la racha de 28 años de sequía sin títulos. Sigue la transmisión STREAMING HD LIVE OFICIAL vía DirecTV, TC Televisión y TyC Sports para todos los países de América Latina. No te pierdas el MINUTO A MINUTO y todas las incidencias de este partidazo por Depor.com.

El seleccionador argentino, Lionel Scaloni, pidió este viernes “el máximo respeto” para Ecuador, rival de la Albiceleste en los cuartos de final de la Copa América-2021 el sábado en Goiania.

En la rueda de prensa previa al partido, Scaloni destacó la velocidad del conjunto ecuatoriano, así como la agresividad y el dinamismo de su juego.

”El máximo respeto por Ecuador. Nosotros tomamos precauciones más allá de quién sea el rival. Por nuestros jugadores, la manera de jugar es similar en todos los partidos. Ecuador tiene dinámica, es rápido, puede complicar a cualquiera porque tiene jugadores interesantes. Tienen sus puntos débiles también, como tienen todos los equipos e intentaremos aprovecharlos”, aseguró Scaloni.

Ecuador vs. Argentina: horarios y canales TV

Perú : 20:00 / DirecTV

: 20:00 / DirecTV México : 20:00 / Sky HD

: 20:00 / Sky HD Colombia : 20:00 / DirecTV

: 20:00 / DirecTV Ecuador : 20:00 / TC Televisión y DirecTV

: 20:00 / TC Televisión y DirecTV Argentina : 22:00 / TV Pública, TyC Sports y DirecTV

: 22:00 / TV Pública, TyC Sports y DirecTV Chile: 21:00 / TNT Sports y DirecTV

21:00 / TNT Sports y DirecTV Bolivia : 21:00 / Tigo Sports

: 21:00 / Tigo Sports Venezuela : 21:00 / DirecTV

: 21:00 / DirecTV Estados Unidos: 21:00 / TUDN USA

Agregó que “tiene una manera clara de jugar, bastante agresiva en los medios que presionan bastante y juegue quien juegue son jugadores dinámicos. Es verdad que los partidos que han jugado, los rivales no los han podido dominar claramente así que será cuestión de aprovechar los momentos. Si se puede, tener la pelota y aprovechar los espacios que puedan dejar por las presiones”.

Scaloni no quiso confirmar el once inicial con el que saldrá este sábado para enfrentarse a los ecuatorianos, aunque dijo que “más o menos es el que vienen dando todos” y admitió que tiene la duda del defensa Cristian Romero, quien padece problemas en su rodilla. Si no llega a tiempo, su sustituto será Germán Pezzella.

”Tengo todavía la duda de Cristian Romero y vamos a esperar un día más. En caso de que no se recupere al 100% entraría Germán Pezzella. Esperaremos para confirmarlo. El resto es lo que vienen dando todos”.

Scaloni confirmó la presencia de Giovanni Lo Celso en el centro del campo. “Es un jugador que cada vez que ha estado en condiciones ha sido titular, mañana lo será. Esperemos que haga un buen partido: siempre hemos confiado en él y por suerte ahora está en buenas condiciones”.

Ecuador vs. Argentina: probables alineaciones

Argentina: Martínez (P), Molina, Pezzella, Romero, Tagliafico, Rodríguez, Paredes, Messi, Di María, Gómez, Agüero.

Ecuador: Galíndez (P), Preciado, Arboleda, Hincapié, Palacios, Caicedo, Méndez, Estupiñan, Franco, Preciado, Valencia.

Con información de AFP.





