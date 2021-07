La Selección de Argentina logró el pase a la final de la Copa América 2021 tras dejar en el camino a Colombia a través de la tanda de penales. La gran figura del encuentro fue Emiliano ‘Dibu’ Martínez, quien tuvo el rol de incomodar a Yerry Mina, Davinson Sánchez y Miguel Borja, pero que tuvo un silencioso respeto deportivo con Juan Cuadrado y Edwin Cardona. Criticado por muchos por hablar sin cesar, se pudo revelar que esto se trataba de una estrategia, que lleva consigo al trash talk, técnica que se usó mucho en la NBA, la cual consiste en someter a un juego psicológico a sus rivales para poder triunfar.

“Fijate que de cinco penales a dos no les dijo nada. A los otros tres que los vio titubeando, con cierto temor, les trató de trabajar un poco la conciencia para debilitarlos”, mencionó ‘Pepé’ Santoro, quien guarda una de las fórmulas más preciadas en el deporte rey. Este mismo tuvo la oportunidad de conducir al guardameta cuando llegó a Mar de Plata con solo 12 años de edad. El ‘Dibu’ fue el héroe de la ‘albiceleste’ con un gran equilibrio entre sus grandes condiciones, asociados con el trash talk y algunos métodos alternativos que son poco habituales en los futbolistas como: el yoga, los pilates o la psicología.

Estas habilidades las adquirió durante su paso por el Arsenal, lo cual aplicó en la tanda de penaltis ante el cuadro cafetero que hoy es debate en todo el mundo deportivo: . “Hace yoga [...] Hay cosas que uno nota que hace diferente: en ese tiempo que él tiene, con esa meditación y concentración, ve que el adversario tiene alguna debilidad cuando va a patear los penales. Les trató de trabajar un poco la conciencia para debilitarlos y tuvo suerte. Fijate como él dentro de esa tranquilidad, esa pausa que tiene superior por autodominio del autoestima, tuvo tiempo para darse cuenta a cuál tenía que chicanear”, aseguró Santoro en una entrevista para Infobae.

Emiliano, a los 12, decidió probar suerte en elencos como Boca Juniors y River Plate, teniendo poco éxito. Sin embargo, llegó a Independiente donde inició su relación con ‘Pepé’, al cual impresionó por sus “reacciones rápidas”. El técnico le pidió a ‘Beto’, su padre’, que este se quede en Avellaneda. Ambos progenitores iban a visitarlo cada 15 días y se quedaban durante todo el fin de semana.

Los entrenamientos juveniles terminaban por las seis de la tarde. Este era el momento idóneo para que la familia hable con él. En aquel entonces, muchos jóvenes se corrían de la concentración. Sin embargo, el ‘Dibu’ se mantenía firme con su objetivo. “Emi estaba en el gimnasio, todas las tardes se quedaba entrenando más tiempo con uno o dos chicos más”, aseguró su papá.

Emiliano 'Dibu' Martínez junto a su padre 'Beto' y hermano Alejandro. (Foto: Instagram)

El Sudamericano Sub 17 con Argentina en 2009 fue el quiebre definitivo para su carrera. Martínez disputó un gran torneo y captó las miradas del Arsenal de la Premier League. Ambas partes acordaron en llevar al portero a probarse diez días a Inglaterra para luego resolver el tema económico. Santoro, quien lo acompañó, mencionó que el mismo Wenger los llamó y felicitó, al culminar las pruebas.

Ya en los Gunners, estos le ofrecían oportunidades más allá del fútbol y motivaciones económicas. Inclusive, le ofrecieron un bono salarial si es que aprendía inglés en un corto periodo. “Cuando se podía comunicar bien con los amigos y la profesora ya daba el ok al Arsenal que estaba habilitado para conectarse con los amigos, le daban ese bono que para nosotros era mucha plata. Aprendió rápido: al mes y pico ya ganó el bono”, mencionó ‘Beto’.

Asimismo, la obsesión del futbolista era mejorar cada día más. Un claro ejemplo es su dieta diaria: “Emi se llega a comer un chocolatín que le gusta y al otro día hace dieta exclusiva. Hace como ocho años que tiene el mismo peso, entre 90 y 92, y no se va”, afirmó.

En la presente temporada, Martínez logró ser una de las figuras de la Premier League, tras la dura decisión de marcharse del Arsenal tras una década. La gran espera por parte del portero en el elenco inglés, lo llevó a buscar alternativas para nutrir su cabeza con el yoga, los pilates y las clases de boxeo. Además, contrató a un psicólogo para su día a día. “Lo hace mucho por teléfono, pero lo tiene hace como tres años. Eso le viene muy bien a la cabeza. Está firme. Él se siente muy cómodo”, especificó su padre.

Entre el Sudamericano y su paso por Inglaterra, ‘Dibu’ solo tuvo poco minutos en el verde, pero él jamás dejó de estar convencido de que portaba grandes condiciones deportivas y que su momento aparecería pronto. El debut con la selección mayor se dio hace un mes, pero parece que lleva años en el arco del elenco de Scaloni.

“Estaba en la Sub 17 y ya soñaba con la mayor, no es que soñaba con la Sub 20, soñaba con la mayor. Su cabeza estaba programada”, afirmó el Ruso Rodríguez, quien estuvo con él en su paso por el Rojo.

El arquero también entendió que debía ser un ejemplo para los más pequeños, como alguna vez lo fue Oscar Ustari para él. “Siempre tuve contacto con él. Hace unos meses, que estábamos en plena pandemia y los chicos trabajaban por Zoom, perdían el interés, le pedí hacer un Zoom con todos los chicos y les fue marcando todas las penurias que tuvo. Los sobresaltos. Cómo los fue superando, que nunca bajó los brazos. Hoy lo tenemos como un referente”, dijo Santoro.

“Yo lo veo y toma las decisiones en momentos justos. Sale con seguridad, si tiene que meter los puños en el pelotón los mete. Él en todo este tiempo fue absorbiendo y siempre aprendió rápido”, detalló ‘Pepé' sobre los grandes secretos de Martínez para ser un portero reconocido mundialmente.

El ‘Dibu’ aseguró en más de una ocasión que las enseñanzas de Santoro son como una “escuela de arqueros” y aseguró que no conoce a “nadie mejor que él” para dar clases en ese puesto. Así lo demostró empleando un gran juego mental ante Colombia, elenco que fue testigo de la gran capacidad del guardameta de Mar del Plata.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO REOMENDADO

Show Player