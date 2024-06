Colombia vs. Costa Rica se enfrentan este sábado 28 de junio desde las 5:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador; dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay; con una hora más en Chile, Paraguay y Bolivia), en el compromiso correspondiente a la segunda jornada del Grupo D de la Copa América 2024 y a disputarse en el University of Phoenix Stadium (Glendale, Estados Unidos). En la siguiente nota conocerás todos los detalles del duelo, los horarios en los principales países de Latinoamérica y los canales con derechos televisivos para transmitirlo.

Colombia llega a este partido después de vencer por 2-1 a Paraguay, en lo que fue su debut en esta nueva edición de la Copa América. Los colombianos son uno de los favoritos para llevarse este certamen continente, y lo demostraron imponiéndose con las anotaciones de Daniel Muñoz y Jefferson Lerma; Julio Enciso descontó sobre el final, pero no cambió el desenlace de la historia.

En conferencia de prensa pospartido, Néstor Lorenzo, director técnico de los ‘cafeteros’, analizó el trámite de un duelo bastante complicado por lo que propuso la ‘Albirroja’ en materia defensiva. “Fue un partido muy duro, disputado, no nos sorprende porque conocíamos la calidad de jugadores de Paraguay. Creo que fuimos justos merecedores del triunfo”, manifestó.

En esa misma línea, Lorenzo reconoció el esfuerzo de sus dirigidos para afrontar un compromiso de esas características, ya que no se dieron por vencidos a pesar de lo complicado que fue llegar al gol. “El grupo viene trabajando bien y se hizo buena labor, creando situaciones. Fue un partido duro, desde la disputa y fue una lucha de guerreros. Los muchachos estuvieron a la altura y se batalló en la cancha”, agregó.

Finalmente, el exentrenador de Melgar aseveró que, por más que muchos pongan a Colombia como candidato para ganar la Copa América, él no lo siente así. “Debemos estar haciendo las cosas bien; es un orgullo que nos pongan de candidatos, pero no nos creemos así para poderlo llevar. Lo que hace la gente es un agradecimiento hacia ellos, pero no por la presión o algo así. Ninguno se cree nada, pero sí se agradece”, sentenció.

Costa Rica, por su parte, llega a este partido después de conseguir un histórico empate sin goles frente a Brasil, demostrando que pueden ser capaces de complicarle a cualquier selección en esta Copa América. Por más que la ‘Verdeamarela’ tuvo en el campo a jugadores como Raphinha, Lucas Paquetá, Vinícius Júnior, Rodrygo y Endrick, no pudieron vencer al bloque defensivo de los costarricenses.

Gustavo Alfaro, estratega de los ‘Ticos’, salió al frente luego del encuentro ante la ‘Canarinha’ y le dio valor a lo conseguido por sus pupilos, esperando que a partir de ahora el público vea con otros ojos a Costa Rica. “Ojalá nos empiecen a mirar desde el respeto porque somos un equipo que va a luchar desde el orden”, argumentó.

Finalmente, el director técnico argentino consideró que con este resultado le demostraron al resto que no vinieron a la Copa América a pasear, sino a competir por un boleto para los cuartos de final. “A nosotros todos nos daban por muerto antes de empezar la película. Demostramos que no vinimos a pasear”, puntualizó. Veremos si son capaces de batallar al mismo ritmo frente a Colombia.

¿En qué canal ver Colombia vs. Costa Rica?

El partido entre Colombia y Costa Rica se disputará en el University of Phoenix Stadium y será transmitido en exclusiva para toda Latinoamérica a través de la señal de DSports, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, además de su versión de streaming en la plataforma de DGO. Asimismo, en Colombia se verá por Caracol TV y RCN, mientras que en Costa Rica vía Teletica y Repretel. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda seguir todas las plataformas de Depor.

¿A qué hora juegan Colombia vs. Costa Rica?

El encuentro entre Colombia y Costa Rica está programado para el viernes 28 de de junio desde las 5:00 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil el duelo comenzará a las 7:00 p.m.; en Venezuela, Chile, Paraguay y Bolivia a las 6:00 p.m.; en México a las 4:00 p.m.; mientras que en España a las 12:00 a.m. del sábado 29.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Lionel Messi descartado para enfrentar a Perú por Copa América 2024