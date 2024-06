La selección de Argentina venció a Chile por 1-0 en el Estadio MetLife de Nueva Jersey y aseguró su presencia en los cuartos de final de la Copa América 2024. No fue un partido fácil para el campeón del mundo, especialmente para el capitán Lionel Messi, quien sufrió todo tipo de molestias antes y durante el encuentro contra el equipo de Ricardo Gareca. En el día de su cumpleaños, el genio de Rosario tuvo fiebre, dolor de garganta y la noche del martes acusó de dolores musculares que no lo dejaron brillar en la cancha de East Rutherford. Como consecuencia, el crack de 37 años prácticamente se da por descartado para el duelo frente a Perú en el Hard Rock Stadium de Miami.

“Fue al principio, en una de las primeras jugadas. No sentí pinchazo ni desgarro, pero sí que se me puso duro el aductor y no podía estar suelto, me molestaba un poquito, pero pude terminar el partido. Así que veré en estos días como va evolucionando. Espero que no sea nada grave”, dijo Lionel Messi ante los micrófonos de Olé.

El exjugador del Barcelona y PSG también contó lo que sucedió en la previa al partido con Chile, que estuvo con algunos problemas de salud. “Vengo de un par de días con dolor de garganta, fiebre y quizás me pasó factura”, describió el ‘10′ sobre lo que sucedió antes del choque por la Copa América.

Messi no se bajó del próximo partido, pero es casi un hecho. Y se dará la particularidad que no jugará justamente en su nuevo lugar en el mundo, Miami. Más allá de que hay una gran expectativa por ver al 10 pero con la camiseta de la Selección, en la concentración argentina ya trabajan en un plan para recuperarlo de cara a los cuartos de final.

Si Argentina consigue el primer puesto, jugará el 4 de julio contra el segundo el grupo B en Houston, mientras que si llega a perder con Perú y ganar Canadá, podría quedar segundo y eso lo haría jugar contra el primero del B, pero el 5 de julio en Arlington.

El grupo de Argentina en la Copa América 2024

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Argentina 2 2 0 0 2 0 2 6 2 Canadá 2 1 0 1 1 2 -1 3 3 Chile 2 0 1 1 0 0 -1 1 4 Perú 2 0 1 1 0 1 -1 1

¿A qué hora juegan Argentina vs Perú?

Perú vs Argentina está pactado para jugarse el sábado 29 de junio desde las 7:00 p.m. hora local de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil, el encuentro comenzará a las 9:00 p.m. En Venezuela, Chile y Bolivia, será a las 8:00 p.m., mientras que en México a las 6:00 de la tarde. No te lo puedes perder.

¿En qué canales ver Argentina vs Perú?

DIRECTV tiene todos los derechos televisivos para transmitir la Copa América 2024 en Latinoamérica. Sin embargo, en Perú, este duelo y todos los de la Selección Peruana, podrán ser vistos también por América TV. Cabe mencionar que en Argentina será transmitido por las señales de TV Pública, Telefe y TyC Sports.

