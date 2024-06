En el Levi’s Stadium, en San Francisco, Ecuador y Venezuela se ven las caras este sábado 22 de junio en el partido correspondiente a la fecha 1 del Grupo B de la Copa América 2024. Los equipos dirigidos por Félix Sánchez Bas y Fernando Batista buscarán iniciar el torneo continental con un triunfo, por lo que nos espera un duelo apasionante. A continuación, te contamos cómo llegan ambas selecciones, a qué hora inicia el compromiso y en qué canales de TV se podrá ver la transmisión.

La ‘Tri’ llega a la Copa América tras vencer por 2-1 a Honduras, en un amistoso internacional por la fecha FIFA de junio. El combinado ecuatoriano ganó gracias a los goles de Jeremy Sarmiento y Piero Hincapié. Unos días antes, también en un amistoso, derrotó por 3-1 a Bolivia, con anotaciones de Enner Valencia, John Yeboah y Jordy Caicedo. Eso sí, en su primer duelo de preparación de este mes, cayó por 1-0 ante Argentina.

Según informan desde el país vecino, la Selección de Ecuador incluiría a Carlos Gruezo como el cinco titular, en lugar de Alan Franco y Joao Ortiz, que tuvieron oportunidades en los últimos amistosos. El once que enfrentaría a los venezolanos es el siguiente: Hernán Galíndez; Angelo Preciado, Félix Torres, William Pacho, Piero Hincapié; Carlos Gruezo, Moisés Caicedo, Jhon Yeboah, Jeremy Sarmiento, Kendry Páez y Enner Valencia.

Cabe mencionar que Páez se convertirá en uno de los jugadores más jóvenes en debutar en la Copa América. El ecuatoriano tiene 17 años y quedará en el registro; sin embargo, no será el más joven de la historia. El primer lugar le corresponde a Johnnier Montaño. El colombiano entró desde el banco de suplentes con apenas 16 años, cinco meses y 17 días, en el debut de Colombia ante Uruguay en 1999.

La ‘Vinotinto’, por su parte, llegará a ciegas a su debut en la Copa América, pues no disputó ningún amistoso en junio. Su último duelo de preparación fue en marzo. En los últimos días ha trabajado en Tampa sin distracciones; sin embargo, sus jugadores llegan con poca actividad competitiva. La última vez que disputó un partido fue ante Guatemala en el Shell Energy Stadium (Houston, TX). El compromiso acabó en un empate sin goles.

“Cuando empezamos a planificar la Copa América, teníamos fecha FIFA. Teníamos varios partidos ofrecidos para organizar. A mí lo que me interesaba era instalarme en Tampa y poder trabajar todos los días. Teníamos dos o tres amistosos, uno de ellos contra Canadá pero había que viajar a Nueva York. Eso genera desgaste por ir dos días antes, volver otro día después... Al final son cinco o seis días perdidos de entrenamiento más allá de que jugar un partido es importante. Consideré que era mucho desgaste. Después ofrecieron un rival contra el que ya habíamos jugado... Después está el temor a alguna lesión”, fueron las palabras del técnico de Venezuela, Fernando Batista.





¿A qué hora juegan Ecuador vs. Venezuela?

Ecuador vs. Venezuela se miden este sábado 22 de junio por la fecha 1 del Grupo B de la Copa América. El partido está pactado para iniciar a las 5:00 p.m., en el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En países como Venezuela, Chile y Bolivia iniciará a las 6:00 p.m. En Argentina, Uruguay y Brasil comenzará a las 7:00 p.m.; mientras que en México a las 4:00 p.m.





¿En qué canales ver Ecuador vs. Venezuela?

Ecuador vs. Venezuela se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO a través de las señales de América TV (Canal 4), DSports (DIRECTV), Ecuavisa y Televen. Asimismo, recomendamos no verlo por Futbol Libre TV, señal pirata. Si no tienes ninguna de estas opciones, recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del compromiso.





