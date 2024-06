Panamá y Estados Unidos se ven las caras este jueves 27 de junio del 2024 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, por segunda jornada de fase de grupos de la Copa América 2024, que se desarrolla en territorio norteamericano. Este encuentro será decisivo para los panameños, que cayeron ante Uruguay en su estreno en el torneo continental. Una derrota más los dejaría afuera. A continuación, te contamos a qué hora inicia el compromiso y en qué canales se podrá ver la transmisión. No te lo puedes perder.

Panamá llega a este duelo tras perder por 3-1 ante el combinado ‘charrúa’ en el Hard Rock Stadium de Miami. Los uruguayos fueron superiores y se pusieron en ventaja rápidamente con un golazo de Maximiliano Araújo. En el segundo tiempo, los panameños aprovecharon el cansancio de su rival y comenzaron a tener situaciones claras de gol, pero Uruguay golpeó nuevamente por medio de Darwin Núñez y Matías Viña. Michael Murillo descontó sobre el final.

El entrenador de los ‘canaleros’, Thomas Christiansen, aseguró que buscarán repetir ante el anfitrión lo hecho en el segundo tiempo ante el equipo de Marcelo Bielsa. “Ojalá pudiésemos jugar dos segundos tiempos, porque es cuando tenemos la reacción. Si no salimos motivados o con esas ganas en una Copa América, no sé cómo motivarles, porque esto ya tendría que salir del jugador”, comentó en conferencia de prensa.

Estados Unidos, por su parte, inició su camino en la Copa América 2024 con un sólido triunfo por 2-0 sobre Bolivia, en el AT&T Stadium de Arlington. La gran figura de los estadounidenses fue Christian Pulisic, quien marcó el primer gol y asistió a su compañero Folarin Balogun en el segundo. Un triunfo sobre los panameños le daría el pase a los cuartos de final. El elenco local espera hacer una de sus mejores presentaciones en la competición.

El DT de USA, Gregg Berhalter, señaló que espera una Panamá dispuesta a jugarse la vida en cada balón dividido. “Espero que salgan a competir. No espero nada diferente. Panamá tiene mucha consistencia. Son muy atléticos. En el centro de campo les gusta tener control del partido. Intentaron explotar los espacios contra Uruguay, que preparó un partido hombre a hombre. Nosotros no defendemos de esa forma, cerramos más en defensa y no somos tan abiertos”, apuntó.





¿A qué hora juegan Panamá vs. Estados Unidos?

Panamá vs. Estados Unidos está programado para el jueves 27 de junio desde las 5:00 p.m. según el horario de Perú, Ecuador, Colombia y Panamá. En Argentina, Uruguay y Brasil el duelo comenzará a las 7:00 p.m.; en Venezuela, Chile, Paraguay y Bolivia a las 6:00 p.m.; en México a las 4:00 p.m.; mientras que en España a la medianoche.





¿En qué canales ver Panamá vs. Estados Unidos?

Panamá vs. Estados Unidos será transmitido en exclusiva para toda Latinoamérica por DSports, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, además de su versión de streaming en la plataforma de DGO. En Panamá se podrá ver por Teletica y Repretel; mientras que en Estados Unidos por Univisión y FOX. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias.





