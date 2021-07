No te lo pierdas HOY, Brasil vs. Argentina juegan EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | TV por la final de la Copa América 2021, este sábado 10 de julio desde las 7:00 de la noche (horario peruano) en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro. No te pierdas la transmisión STREAM HD LIVE OFICIAL vía DIRECTV Sports, TV Pública y TyC Sports para todos los países de América Latina. MINUTO A MINUTO y todas las incidencias del Superclásico sudamericano por Depor.com.

La Albiceleste y la Verdeamarela definirán al ganador de la competición continental. Por un lado, el cuadro argentino buscará su primer trofeo internacional desde 1993 y el conjunto brasileño repetir el éxito conseguido en la pasada edición.

Para el compromiso que se desarrollará en el mítico estadio, ambas selecciones llegan en buena forma luego del camino recorrido desde el arranque del certamen. Asimismo, Lionel Messi y Neymar, las máximas estrellas, están atravesando su mejor momento.

El 10 de la selección argentina ha marcado un total de cuatro conquistas y ha repartido siete pases de gol a lo largo de la competencia. Mientras que el 10 de la selección brasileña celebró dos veces y dio tres asistencias.

¿Cómo ver Brasil vs. Argentina por la Copa América?

DirecTV Sports es la señal habilitada para ver el partido de la Copa América que presentará a la selección argentina sin variantes con respecto al equipo que venció a Colombia en la polémica tanda de penales que tuvo como protagonista al portero Emiliano Martínez.

En más, Lionel Scaloni debe apostar en la ofensiva por Leo Messi, Lautaro Martínez y Nicolás González. El DT de la Albiceleste, dependiendo de cómo vas a sus jugadores, podría darle chances a Ángel Di María en lugar de González.

Por su lado, Tite tampoco tiene previsto hace cambios en la oncena que venció a Perú en el inicio de esta semana. Así, Neymar compartirá el ataque con Richarlison y Everton. Además de la figura de Lucas Paquetá, anotador ante Chile y la Blanquirroja.

En la última línea, Renan Lodi continuará por la banda izquierda en lugar de Alex Sandro, quien apareció en la banda de los suplentes contra los peruanos. También estuvo entre los reservistas en la ronda de grupos ante Ecuador y no fue considerado frente a los mapochinos.

¿A qué hora juegan Brasil vs. Argentina por la Copa América?

Perú – 7:00 p.m.

México – 7:00 p.m.

Ecuador – 7:00 p.m.

Colombia – 7:00 p.m.

Chile – 8:00 p.m.

Paraguay – 8:00 p.m.

Bolivia – 8:00 p.m.

Venezuela – 8:00 p.m.

Argentina – 9:00 p.m.

Uruguay – 9:00 p.m.

Brasil – 9:00 p.m.

España – 2:00 a.m. (11 de julio)

Brasil vs. Argentina: posibles alineaciones

Brasil: Ederson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Renan Lodi, Casemiro, Fred, Everton, Paquetá, Neymar, Richarlison.

Argentina: E. Martínez; Molina, Pezzella, Otamendi, Tagliafico, Rodríguez, De Paul, Lo Celso, Messi, L. Martínez, González.

