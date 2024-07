En el MetLife Stadium, Argentina vs. Canadá juegan EN VIVO EN DIRECTO ONLINE por las semifinales de la Copa América 2024. Este encuentro, decisivo para ambas selecciones, está programado para jugarse este martes 9 de julio desde las 9:00 p.m. (horario en Argentina, 7:00 p.m. en Perú, Ecuador y Colombia) y se podrá ver en Latinoamérica mediante DSports (DIRECTV). En suelo argentino también se podrá ver por Telefe, TV Pública y TyC Sports; mientras que en suelo canadiense por RDN y TSN. Asimismo, recomendamos no buscarlo en Futbol Libre TV, señal pirata. En caso de que no tengas ninguna de estas opciones, en Depor te traemos el minuto a minuto más completo de todos, así como las incidencias del duelo.

Canadá se alista para enfrentar a Argentina en las 'semis' de la Copa América. (Video: Canadá)