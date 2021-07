Una de las tantas imágenes virales luego de la final de Copa América entre Argentina y Brasil, donde la Albiceleste terminó con la mala racha de 28 años sin poder levantar un título, fue la de Lionel Messi, Neymar y Leonardo Paredes conversando en las escaleras del túnel que lleva al vestuario del estadio Maracaná de Río de Janeiro.

Los tres futbolistas se reunieron para intercambiar algunas palabras antes de pasar a juntarse con sus compañeros y festejar, en el caso de los argentinos, y lamentar la derrota, en el caso del atacante del PSG.

La pregunta que muchos se hicieron fue: ¿de qué hablaron? Este jueves, Leo Paredes decidió dar detalles de la conversación. En una entrevista con ‘TyC Sports’ explicó cuáles fueron los temas que trataron.

“La verdad es que no hablamos de la final. Hablamos de cómo estábamos, de cómo estaba la familia y de lo que íbamos a hacer en las vacaciones”, comentó.

Paredes destacó “la humildad que tienen de sentarse después de una final tan importante” para hablar de cosas que no tenían nada que ver con los 90 minutos que acababan de suceder. “Es increíble”, dijo.

“Habíamos acordado cambiar nuestras camisetas, pero no pudimos. Yo estaba en el campo y me fui a buscar el teléfono para hablar con mi familia. Tenía un mensaje de Neymar diciendo que me estaba esperando afuera, así que fui a buscarlo”, recordó.

Neymar y Messi se reunieron luego de la final de la Copa América 2021. (Foto: Reuters)

Mario Kempes cree que Messi nunca será el mejor

El astro argentino ha ganado la Copa América 2021, siendo su primer título con la Selección Argentina y, si bien recibió en su mayoría elogios e incluso es el favorito para ganar el Balón de Oro, para Mario Kempes nunca será el mejor jugador de la historia.

En declaraciones para el programa ‘Fuera de Juego’ de ESPN México, Kempes sostuvo que el ahora jugador libre, no se podrá comparar a Maradona sin importar lo que gane: “Para Messi, la desgracia es que fue el reemplazante, si cabe la palabra, de Diego Maradona. Y a Diego, con la idolatría que ha llevado por todo el mundo, es muy difícil hacerle sombra”.

“Desde hace mucho tiempo le faltaba un título con la selección argentina. Este título le va a servir a él y a muchos de la selección, pero no para el pueblo argentino. Si quiere ser mejor que Maradona, no lo va a conseguir por más que gane cuatro mundiales seguidos. El título de campeón del mundo todavía no lo tiene. Siempre le va a faltar”, expresó Mario Kempes sobre la ‘Pulga’.





