¡Modernidad en cada metro! Para fortuna de quienes presenciarán la Copa América 2024 en Estados Unidos, este año se eligió al MetLife Stadium como sede de partidos, donde su césped será el escenario para enfrentamientos importantes entre las selecciones de Chile vs. Argentina y Uruguay vs. Venezuela, ambos correspondientes a la segunda fecha. Este recinto deportivo incluye un techo retráctil que permite que los eventos se lleven a cabo en cualquier condición climática, además de estar estratégicamente ubicado en el área metropolitana de Nueva York, facilitando el acceso a un gran número de espectadores. Asimismo, no será la primera vez que este lugar sea sede de partidos de la Copa América; de hecho, en el Centenario hizo su debut en este tipo de espectáculos deportivos.

El MetLife Stadium se destaca como un innovador y moderno centro deportivo por su capacidad para albergar tanto partidos de fútbol americano como de fútbol internacional. Su diseño versátil y tecnología de punta lo posicionan como un destino de primer nivel para eventos deportivos de gran envergadura. Además, su amplia dimensión proporciona un espacio cómodo tanto para espectadores como para jugadores.

En términos de su arquitectura innovadora, el MetLife Stadium es conocido por su techo retráctil, el más grande en la NFL, que permite la realización de eventos en interiores o al aire libre según sea necesario. Además, cuenta con una fachada externa compuesta por paneles LED que pueden iluminarse en una variedad de colores, creando una apariencia dinámica y moderna que destaca entre los estadios contemporáneos.

Uno de los eventos más destacados futbolísticamente, fue la final de la Copa América Centenario en 2016, donde Argentina y Chile disputaron un emocionante partido en este escenario. Los asistentes disfrutaron de una atmósfera vibrante en un estadio con capacidad para más de 80,000 personas, con una organización impecable que garantizó una experiencia memorable para todos los fanáticos.

Para los espectadores, asistir al MetLife Stadium es una experiencia excepcional. Desde la comodidad de los asientos hasta la variedad de opciones gastronómicas y de entretenimiento disponibles, los aficionados disfrutan de una atmósfera vibrante y emocionante en cada evento. La accesibilidad y la seguridad son prioridades, asegurando que cada visita al estadio sea memorable y sin contratiempos para los asistentes.

El MetLife Stadium, que fue inaugurado en 2010, tiene una capacidad máxima de aproximadamente 82,500 espectadores. (Foto: Agencias).





MetLife Stadium, un recinto distintivo para el fútbol

El MetLife Stadium, ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey, es un estadio de clase mundial inaugurado en 2010. Fue construido como parte del desarrollo del complejo deportivo Meadowlands y se erige como uno de los estadios más modernos y versátiles del mundo. Su nombre proviene de MetLife, una compañía de seguros que adquirió los derechos de denominación. El estadio tuvo un costo aproximado de $1.6 mil millones de dólares, convirtiéndolo en una de las instalaciones deportivas más costosas jamás construidas.

Entre las características distintivas del MetLife Stadium, tiene es su diseño innovador que permite transformar el espacio para albergar eventos de diferentes tipos, desde partidos de fútbol americano hasta conciertos masivos. También cuenta con un techo retráctil que puede abrirse o cerrarse según las condiciones climáticas, ofreciendo una experiencia única a los espectadores.

Este recinto deportivo, es un escenario relevante para el fútbol, albergando partidos internacionales y competiciones de alto nivel. En 2016, fue sede de la final de la Copa América Centenario, un torneo especial que conmemoró los 100 años de la Copa América y que atrajo la atención de aficionados de todo el continente. Este evento marcó un hito en la historia del estadio al ser el primer partido de la Copa América celebrado en la costa este de Estados Unidos.

Además de albergar eventos de selecciones nacionales, el MetLife Stadium ha sido escenario de partidos de clubes europeos durante giras internacionales de pretemporada. Equipos como el Real Madrid, Barcelona, Juventus y Manchester City realizaron sus partidos de preparación aquí, brindando a miles de espectadores la experiencia de este estadio y demostrando su atractivo global y su importancia como destino para el fútbol internacional.





12 datos claves que vuelven al MetLife Stadium, en un lugar apto para todos

El MetLife Stadium se encuentra ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey, y es un estadio muy costoso. Según datos, la construcción costó alrededor de $1.6 mil millones de dólares, siendo una de las obras deportivas más caras de Estados Unidos. Además, en 2024 será sede de algunos encuentros de la Copa América.

Uso compartido: Es el único estadio en la NFL que es compartido por dos equipos: los New York Giants y los New York Jets. Eventos deportivos destacados: El MetLife Stadium ha sido sede de varios eventos deportivos importantes, incluyendo el Super Bowl XLVIII en 2014. Conciertos y eventos: Además de eventos deportivos, el estadio ha albergado numerosos conciertos de artistas famosos como Bruce Springsteen, Beyoncé, Taylor Swift y U2. Récords de asistencia: El MetLife Stadium registró grandes asistencias en eventos como WrestleMania 29, que atrajo a más de 80,000 espectadores. Arquitectura y diseño: El diseño del estadio incluye una fachada exterior de aluminio y vidrio que brilla en diferentes colores por la noche. Accesibilidad: El estadio está bien conectado con transporte público, incluyendo trenes y autobuses desde la ciudad de Nueva York. Tecnología avanzada: Cuenta con tecnología de vanguardia, incluyendo pantallas gigantes de alta definición y Wi-Fi gratuito para los espectadores. Sostenibilidad: El estadio, con el objetivo de ayudar al medio ambiente, tiene implementado medidas de sostenibilidad, como paneles solares en el techo, para reducir su impacto ambiental. Cambio de Colores: La fachada del MetLife Stadium está equipada con luces LED que pueden cambiar de color, permitiendo que el estadio se ilumine de manera espectacular durante eventos nocturnos y especiales. Capacidad Flexible: Aunque tiene una capacidad estándar de alrededor de 82,500 asientos, el estadio puede expandir su capacidad para albergar hasta 90,000 personas en ciertos eventos especiales. Escenario Giratorio: El MetLife Stadium cuenta con un escenario giratorio que se utiliza para conciertos y eventos, permitiendo a los artistas y equipos de producción crear experiencias únicas para los espectadores. Zona de Experiencia: Cuenta con una amplia zona de experiencia para los espectadores, que incluye áreas de restaurantes, tiendas y actividades interactivas para todas las edades.





¿Qué partidos de la Copa América se jugarán en el MetLife Stadium?

En su segunda Copa América, el MetLife Stadium tiene experiencia en la cobertura de eventos deportivos de alto impacto desde su creación. Este año, será el escenario de duelos importantes, comenzando con el enfrentamiento entre Chile y Argentina, donde en ocasiones anteriores nos deleitaron con mucha emoción. Además, en este césped se llevará a cabo el enfrentamiento entre Uruguay y Bolivia, otro choque entre sudamericanos que promete ser emocionante.

Chile vs. Argentina | 25 de junio, a las 8:00 p.m. (horario de Perú) | Fecha 2 del Grupo A: este enfrentamiento será crucial dentro del grupo y contará con la emocionante rivalidad entre estas dos potencias sudamericanas.

| 25 de junio, a las 8:00 p.m. (horario de Perú) | Fecha 2 del Grupo A: este enfrentamiento será crucial dentro del grupo y contará con la emocionante rivalidad entre estas dos potencias sudamericanas. Uruguay vs. Bolivia | 27 de junio, a las 8:00 p.m. (horario de Perú) | Fecha 2 del Grupo C: este partido enfrentará a dos equipos sudamericanos en otro emocionante encuentro que determinará el rumbo del grupo en la competencia.

Será la segunda Copa América en la que en el MetLife Stadium se juegue, la primera fue en el Centenario. (Foto: Agencias).





¿Qué eventos deportivos y de espectáculos se realizaron en el MetLife Stadium?

El MetLife Stadium, inaugurado en 2010, tiene cerca de 15 años desde su apertura y es uno de los estadios más modernos en Estados Unidos, con una capacidad máxima de aproximadamente 82,500 espectadores. Este recinto de lujo será anfitrión de la Copa América 2024; sin embargo, no es ni será la primera vez que acoge eventos deportivos o espectáculos de alta calidad.

WrestleMania 29: Se realizó el 7 de abril de 2013 en el MetLife Stadium y fue sede de WrestleMania 29, otro evento importante de lucha libre profesional organizado por la WWE. Esta edición de WrestleMania atrajo a una gran audiencia y contó con emocionantes combates.

Se realizó el 7 de abril de 2013 en el MetLife Stadium y fue sede de WrestleMania 29, otro evento importante de lucha libre profesional organizado por la WWE. Esta edición de WrestleMania atrajo a una gran audiencia y contó con emocionantes combates. Super Bowl XLVIII: Se llevó a cabo el 2 de febrero de 2014 en el MetLife Stadium, donde los Seattle Seahawks se enfrentaron a los Denver Broncos en el primer Super Bowl al aire libre en un clima frío en la historia de la NFL. Los Seattle Seahawks derrotaron a los Denver Broncos con un marcador de 43-8.

Se llevó a cabo el 2 de febrero de 2014 en el MetLife Stadium, donde los Seattle Seahawks se enfrentaron a los Denver Broncos en el primer Super Bowl al aire libre en un clima frío en la historia de la NFL. Los Seattle Seahawks derrotaron a los Denver Broncos con un marcador de 43-8. Copa de Oro de la CONCACAF: En julio de 2017, este estadio fue uno de los lugares utilizados para la Copa de Oro de la CONCACAF 2017, un torneo internacional de fútbol que involucra a equipos nacionales de América del Norte, América Central y el Caribe.

En julio de 2017, este estadio fue uno de los lugares utilizados para la Copa de Oro de la CONCACAF 2017, un torneo internacional de fútbol que involucra a equipos nacionales de América del Norte, América Central y el Caribe. International Champions Cup: Entre julio y agosto de 2018, el MetLife Stadium albergó varios partidos de la International Champions Cup, una competición de fútbol amistosa que presenta a algunos de los mejores clubes europeos enfrentándose entre sí en una serie de partidos de pretemporada.

Entre julio y agosto de 2018, el MetLife Stadium albergó varios partidos de la International Champions Cup, una competición de fútbol amistosa que presenta a algunos de los mejores clubes europeos enfrentándose entre sí en una serie de partidos de pretemporada. WrestleMania 38: El 3 de abril de 2022, el MetLife Stadium fue sede de WrestleMania, uno de los eventos más importantes de lucha libre profesional. Este evento atrajo a miles de fanáticos de la lucha libre de todo el mundo.

El 3 de abril de 2022, el MetLife Stadium fue sede de WrestleMania, uno de los eventos más importantes de lucha libre profesional. Este evento atrajo a miles de fanáticos de la lucha libre de todo el mundo. Conciertos de Grandes Artistas: El MetLife Stadium ha sido escenario de numerosos conciertos de renombrados artistas musicales, como Bruce Springsteen, Beyoncé, Taylor Swift, U2, Bon Jovi, Jay-Z, Ed Sheeran y más. Estos conciertos han atraído a grandes multitudes y han sido eventos memorables en el estadio.

El MetLife Stadium ha sido escenario de numerosos conciertos de renombrados artistas musicales, como Bruce Springsteen, Beyoncé, Taylor Swift, U2, Bon Jovi, Jay-Z, Ed Sheeran y más. Estos conciertos han atraído a grandes multitudes y han sido eventos memorables en el estadio. Partidos de Temporada Regular de la NFL: El MetLife Stadium alberga regularmente partidos de temporada regular de la NFL (National Football League) protagonizados por los equipos locales, los New York Giants y los New York Jets. Estos juegos atraen a fanáticos de todo el país y son parte integral de la temporada de fútbol americano profesional.

El MetLife Stadium alberga regularmente partidos de temporada regular de la NFL (National Football League) protagonizados por los equipos locales, los New York Giants y los New York Jets. Estos juegos atraen a fanáticos de todo el país y son parte integral de la temporada de fútbol americano profesional. Copa Mundial Femenina de la FIFA 2026: Entre junio y julio de 2026, el MetLife Stadium será una de las sedes para la máxima competencia femenina de países en el mundo, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México. Este evento deportivo reunirá a equipos de fútbol femenino de todo el mundo por primera vez en la historia.

El MetLife Stadium se encuentra ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey, y costó alrededor de $1.6 mil millones de dólares. (Foto: Agencias).





