Cuando habla el ‘Patrón’ Velásquez, las paredes tiemblan. Fiel a su estilo, el mundialista en Argentina 78 y España 82 no se calló nada y encendió el ventilador al pronunciarse sobre el caso Renato Tapia. Además, el embajador de Alianza Lima criticó a Christian Cueva y prácticamente ‘jubiló’ a Paolo Guerrero. Asimismo, el campeón de la Copa América del 75 afirmó que en la Selección Peruana actual no hay un futbolista destacable que marque diferencias. “Ya no habrán más Velásquez, Cueto o Cubillas, no saldrán más”.

¿Continúa como Embajador en Alianza Lima?

Claro, estoy con Teófilo (Cubillas) y César (Cueto). Actualmente no me acerco al club, ya que son ellos los que deben hacerlo. Eso sí, de vez en cuando voy a observar los partidos. Los 17encuentros que jugó Alianza Lima, los fui a ver al estadio. No hay ningún problema.

¿Qué opinión futbolística le dejó el primer semestre del equipo blanquiazul al no ganar el Torneo Apertura y ser eliminado de la Copa Libertadores 2024?

Los partidos perdidos no le alcanzaron para ganar el torneo. Hay que ponerse las pilas. Deben buscar a los jugadores que estén en condiciones de ganar todos los partidos.

¿A qué jugador destaca del ‘11′ del técnico colombiano Alejandro Restrepo?

Yo no veo a ninguno que destaque. Es la realidad, no pasa nada con Alianza. En nuestra época, toditos éramos buenos, y ya ha pasado un montón de años que estamos retirados. No sale un jugador que marque diferencia, nada que Cueva. Es chistoso, no le quita el balón a nadie.

Christian Cueva está como invitado en el equipo de todos y viajó con la delegación peruana a Estados Unidos. ¿Tiene chances de quedarse en la nómina de 26 jugadores para la Copa América 2024?

Yo no veo a ningún jugador que marque la diferencia en la selección. Todos los directivos hablan de Cueva, pero el día que quite un balón, por favor, me avisan. Es lo que yo veo, no hablo mentiras.

¿Qué le pareció la decisión del seleccionador Jorge Fossati de no tomar en cuenta a Renato Tapia para la Copa América, al no solucionar su póliza de seguro con la FPF?

Depende donde esté jugando, si está acá (Selección) y se lesiona, el país donde está debe de sanarlo. Tienen que ver por él. Si se lesiona, la selección tiene que ver por él.

¿Respalda la decisión de Renato Tapia?

Una vez definido eso (póliza), se lesione o no, ya tiene el respaldo.

Hay opiniones divididas sobre lo sucedido...

Realmente están tratando de inventar cosas para no llamarlo. No están con intenciones de convocarlo a la selección, es lo que yo pienso.

En su generación, ustedes jugaban prácticamente por amor a la camiseta...

Gratis, así era. Nos pagaban una miseria, cien soles. Era la selección. Yo ni me lesionaba, me retiro en el año 85 jugando dos partidos, venía de una lesión y era difícil.

¿Qué le pareció el nivel futbolístico en los amistosos internacionales en el inicio de la era del técnico Jorge Fossati?

El entrenador depende mucho de los buenos jugadores que tenga. En este caso, yo no veo a ningún jugador en la selección que marque la diferencia. En las selecciones a nivel mundial, todos los futbolistas que juegan por su país marcan la diferencia.

¿Qué apreciación tiene de Paolo Guerrero, quien sigue teniendo vigencia futbolística a sus cuarenta años?

No he oído hablar sobre un jugador en la historia que juega a los cuarenta años. Caminan el campo, no quitan el balón a nadie, los entrenadores los mantienen porque son de renombre, pero no debe ser así.

¿Un jugador en su posición que le gusta futbolísticamente del fútbol peruano?

Yo no veo a ningún jugador que marque la diferencia. La mayoría no quita el balón, es la actualidad. No cumplen con lo que se debe hacer en el campo.

Perú se enfrentará el próximo 21 de junio a Chile de Ricardo Gareca, en el debut de la Copa América, en Estados Unidos. ¿Cómo avizora dicho encuentro?

Eso ya se hablará después del partido. Yo no veo a ninguno que marque la diferencia. Hay que rezar que el de arriba nos ayude.

¿Cuál era su régimen alimenticio en su época de futbolista para mantenerse físicamente bien y estar alejado de las lesiones?

Normalmente era desayuno y almuerzo, no cenaba. Con eso me mantenía bastante bien físicamente. Mi puesto era defensivo, pero hacía goles. Iba y venía como si nada, no me cansaba.

Usted destacaba por su juego, pero también por su llamativo ‘African Look’...

Fui el primer jugador que empezó con su ‘African Look’, después lo hicieron un montón de extranjeros. La mayoría no puede tener el ‘Afro’ por el cabello. Yo mismo me acomoda el ‘Afro’.

¿Sigue siendo uno de sus deseos como entrenador dirigir una categoría de menores en Alianza Lima?

Por supuesto, yo no voy a ir a ofrecerme. Ahora yo estoy sin trabajo. Yo he estudiado para técnico en Eseful, pueden averiguar. Soy director técnico hace ocho o nueve años, hasta ahora estoy esperando que me convoquen sea para mayores o menores.





