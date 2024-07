¡El Hard Rock stadium se paralizó! Mientras los futbolistas de Colombia y Argentina se fueron a los vestuarios para cumplir con su respectivo descanso, Shakira se presentó en el recinto de Miami para realizar su show de medio tiempo en la final de la Copa América 2024. La artista colombiana cantó sus mejores éxitos y emocionó a las más de 60 mil almas que estuvieron en las gradas. Un detalle no menor es que, a diferencia de otros eventos, el espectáculo duró 25 minutos y el entretiempo duró más de lo normal para lo que suele ser un partido de fútbol. Esto, por supuesto, generó algunos comentarios en la previa, como las declaraciones de Néstor Lorenzo: “Creo que debería de ser como cualquier partido, los 15 minutos que corresponden al reglamento. Cuando salimos al 16′ nos han multado, ahora hay un espectáculo y tenemos que salir al 25′. Con la incidencia que puede tener físicamente en los jugadores. Me enteré hoy, me enteré que será así y ya está”, dijo el DT de la ‘Tricolor’.

SOBRE EL AUTOR Redacción Depor La notas firmadas como ‘Redacción Depor’ son notas producidas por miembros de nuestra redacción, bajo la supervisión del editor de las secciones de la marca.