Un gol crucial de Lautaro Martínez en la segunda mitad del tiempo extra aseguró la victoria de Argentina por 1-0 sobre Colombia en la final de la Copa América 2024. Con este triunfo, la ‘Albiceleste’ alcanzó su decimosexto título en la historia del torneo, superando a Uruguay y situándose en la cima del palmarés del campeonato. Tras las celebraciones, Lionel Scaloni se unió a las críticas de Marcelo Bielsa hacia la organización de esta edición del certamen continental. El entrenador del equipo campeón insistió en la necesidad de mejorar los terrenos de juego para el próximo Mundial de 2026, que será organizado por Estados Unidos, uno de los anfitriones junto a Canadá y México.

Las dificultades, especialmente relacionadas con la calidad de las canchas, provocó fuertes críticas del Bielsa, DT de Uruguay. En esa línea, Scaloni también se sumó a las quejas contra los organizadores (Conmebol y Federación de Fútbol de los Estados Unidos) solicitando que, para la venidera cita mundialista, las superficies de juego cumplan con las medidas reglamentarias.

“Imagino que para el Mundial las canchas van a ser reglamentarias, más grandes que estas, porque en la mayoría que jugamos, no sé si alguna tenía las dimensiones de la cancha. Hay dimensiones mínimas y máximas, normalmente las canchas en este nivel tienen dimensiones más grandes”, empezó diciendo Lionel en la conferencia de prensa tras la victoria ante Colombia.

Posteriormente, el estratega solicitó que para la justa de 2026, los compromisos se disputen en terrenos futbolísticos y no en otros tipos de espacios deportivos. “Entiendo que el Mundial va a ser en canchas de fútbol y en otras sedes, no en canchas de fútbol americano. No tengo mucha información, pero imagino que va a ser diferente porque así tendría que ser, es lo que todos esperamos”, concluyó.

Es importante destacar que el Mundial comenzará el 11 de junio de 2026, lo que nos deja con 23 meses para los preparativos. Esta edición será única, ya que será la primera vez que se juegue en tres países y contará con la participación de 48 selecciones. Por ello, será necesario contar con una cantidad y calidad de infraestructuras sin precedentes en la historia del certamen.





¿Qué se le viene a Argentina?

La victoria de la ‘Albiceleste’ sobre Colombia en la final de la Copa América 2024 en Miami, Estados Unidos, asegura su participación en la Finalissima 2025, un torneo que enfrenta a los campeones de la Copa América y la Eurocopa. Argentina se enfrentará a España, ganadora del campeonato de selecciones más prestigioso del ‘Viejo Continente’ tras vencer a Inglaterra. Aunque la realización del evento aún no está confirmada, existe un acuerdo entre Conmebol y UEFA vigente hasta el 30 de junio de 2028 que sugiere que la Finalissima se llevará a cabo, probablemente entre junio y julio de 2025, siguiendo el precedente establecido por la edición anterior.

Argentina participará en la Finalissima por segunda vez consecutiva, después de su victoria sobre Italia en 2022. Aunque la sede del evento aún no se ha determinado, es probable que se celebre en América, dado que la edición de 2022 tuvo lugar en Wembley, Inglaterra. Estados Unidos, que albergará el próximo Mundial y organizó la Copa América 2024, se perfila como una opción posible para este enfrentamiento. Recordemos que la Finalissima, anteriormente conocida como Copa Artemio Franchi, tiene una historia que se remonta a 1985, cuando Francia derrotó a Uruguay en París. Tras una larga espera, el torneo se reanudó hace dos años con la victoria de la ‘Albiceleste’ sobre la ‘Azurra’, marcando un nuevo capítulo en esta competición que enfrenta a lo mejor del fútbol de América y Europa.

Argentina sumó su título número 16 de Copa América, tras vencer a Colombia en Miami. (Foto: AFP)





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Lionel Messi y su tobillo inflamado en la final de la Copa América.